Quanto costa fare il passaporto nel 2023 per la prima volta? Tutto quello che devi sapere anche in caso di rinnovo

Come forse già sai, per entrare in alcuni Stati non basta la comune carta d’identità come documento di riconoscimento. Infatti, per numerosissime destinazioni è necessario il passaporto, un particolare documento che ti permette di viaggiare ovunque. Oggi vogliamo spiegarti come si fa, quanto costa richiedere questo documento ed eventualmente rinnovarlo.

Viaggiare è sempre un’esperienza incredibile. L’estate è la stagione in cui ci si sposta di più. Molte persone vanno in vacanza, ma c’è anche chi viaggia spesso per lavoro, a volte anche all’estero. Hai già scelto la meta per le tue vacanze e hai scoperto che serve il passaporto?

Infatti, non tutte le destinazioni ci permettono di accedere senza avere il passaporto. Ecco perché con questo articolo vogliamo darti delle delucidazioni in merito e ti spiegheremo che cosa fare passo dopo passo.

Quanto costa fare il passaporto nel 2023? Prima però scopriamo di che cosa si tratta

Il passaporto è un documento di riconoscimento, d’identità e di viaggio che un Paese rilascia e che spesso serve per accedere in un altro. Questo documento serve a controllare chi entra ed esce da un determinato Paese.

Come forse già sai, la carta d’identità serve per spostarsi soltanto all’interno dell’Unione Europea. Con il passaporto, invece, potrai andare ovunque.

Questo documento è costituito di 48 pagine, possiede un microchip e contiene le informazioni del titolare del documento. Nello specifico ci sono una foto di riconoscimento, le impronte digitali, la firma digitalizzata e i dati anagrafici.

Passaporto: costi e rinnovi. Ecco che cosa devi fare

Se ti stai chiedendo quanto costa fare il passaporto nel 2023, ti rispondiamo subito. Il costo totale attualmente è di 116 euro, di cui una marca da bollo da 73,50 euro e il bollettino postale da 42,50 euro. Tuttavia, se vuoi che ti venga consegnato a domicilio spenderai di più. Lo stesso importo e la procedura valgono per il semplice rinnovo del documento.

Ma come si fa a richiedere il passaporto? Se vuoi evitare inutili code ed attese, puoi fare la richiesta online presso il sito ufficiale. Per farlo, dovrai accedere con carta d’identità elettronica o con lo SPID. Dovrai scegliere la sede, ovvero commissariato o questura, e di conseguenza la data e l’ora per la rilevazione delle impronte digitali.

Quali documenti servono e quanto dura?

Innanzitutto, devi registrarti online all’Agenda Passaporto per mandare avanti la richiesta. Quando dovrai recarti in commissariato o in questura dovrai esibire la marca da bollo e la ricevuta del bollettino. Inoltre, dovrai portare 2 foto tessere recenti a sfondo bianco, un documento di riconoscimento in corso di validità e il modulo di richiesta online.

I tempi di rilascio del documento sono variabili da pochi giorni a oltre un mese. Se hai fretta di partire, ti consigliamo di agire per tempo.

Infine, parliamo della durata del passaporto che varia di caso in caso. Per gli adulti vale 10 anni, mentre 3 per i minori di 3 anni e 5 dai 3 ai 18 anni.