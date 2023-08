Quanto costa noleggiare un’auto di lusso o un jet privato? Sogna in grande e verifica se puoi

Viaggiare con i soliti mezzi propri o in treno ci fa raggiungere le mete desiderate. Se vogliamo un’emozione unica potremmo prendere a noleggio automobili da favola o un jet. Vediamo quanto può costare e cosa fare per realizzare questi desideri.

In Italia ci sarebbero tanti bei posti panoramici da percorrere in auto. Pensiamo ad esempio alla Riviera Ligure o alla Costiera Amalfitana. Non tutti hanno la possibilità di comprare una Maserati o una Lamborghini, però c’è un’opportunità da cogliere. Infatti ci sono molti autonoleggi che hanno a disposizione veicoli da sogno.

Ecco quanto costa noleggiare un’auto di lusso o un jet privato

Se si ama viaggiare ci sarebbero due idee davvero particolari. Parliamo di automobili lussuose e anche di viaggi in aereo. Il sogno di guidare vetture viste soltanto da lontano o nei film può diventare realtà a un costo variabile. Ad esempio, sul sito Dolce V-Italy si possono selezionare alcune località per capire quali macchine di lusso sono disponibili al noleggio. Tra tante proposte, se desideriamo guidare una Aston Martin Db11 Volante il costo partirebbe da 850,00 euro. Nel caso della Range Rover Sport il prezzo partirebbe da 400,00 euro. Sul sito si può richiedere il preventivo indicando quanto tempo si vuol noleggiare il mezzo scelto e dove.

Rent Luxe Car è un altro dei tanti siti che potremmo consultare. Per noleggiare una BMW 4 Cabrio in alcune località la cifra di partenza sarebbe di 390,00 euro al giorno. Il periodo minimo indicato è di 2 giorni. Per guidare una Ferrari 458 Spider ci basterebbero 900,00 euro al giorno per un noleggio minimo di 2 giorni. Anche in questo caso, si può ottenere un preventivo compilando un modulo. Bisognerà indicare la città, l’auto scelta e i giorni di inizio e fine del noleggio.

Ora scopriremo il costo per viaggiare su un volo privato.

Come viaggiare su un jet privato e risparmiare sul costo

Se si cercano comodità, privacy, poco stress e si vuole raggiungere una meta per vacanze o altri scopi, si può affittare un jet. La tariffa varia in base alle ore di volo, ma anche al tipo di mezzo, alla distanza da percorrere, al numero di passeggeri e altro. Per fare solo qualche esempio, però, su Venicejets ci sono alcune opzioni. Viaggiare su un turboelica potrebbe costare da 1.800,00 euro all’ora. Il velivolo può trasportare da 4 a 8 persone ed è consigliato per atterraggi su piste corte. Su un heavy jet si può viaggiare al massimo in 13 persone. Il prezzo partirebbe da 5.300,00 euro che si potrebbe dividere per il numero di passeggeri. Si può richiedere un preventivo personalizzato. Uno degli altri siti che si occupano di noleggio di jet privati è LunaJets. I prezzi partirebbero da 2.500,00 euro all’ora per il Very Light Jet da 4-5 persone. Inserendo alcune coordinate riceveremo una proposta adatta alle nostre esigenze.

Più passeggeri scelgono di viaggiare insieme su un mezzo privato e più si risparmia, quindi. Ci sarebbe pure un altro modo per pagare meno. Si tratterebbe dei voli a vuoto. Dopo aver portato a destinazione delle persone, un aereo deve tornare indietro all’aeroporto di partenza. In questo caso si potrebbe comprare un biglietto a un prezzo scontato.

Abbiamo quindi scoperto quanto costa noleggiare un’auto di lusso o un jet privato per un’esperienza indimenticabile.