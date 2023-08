Quanto costa curarsi i denti in Italia e perché gli italiani preferiscono andare dai dentisti in Croazia

Capita di parlare con una vecchia zia che è appena tornata da un viaggio e ci racconta le sue esperienze. Questi viaggi sono spesso legati al desiderio di rifarsi tutti i denti, si fa il viaggio di piacere e in più si torna con una nuova dentatura. Ora non sono solo le vecchie zie a fare così. Il risparmio attira tutti.

Negli ultimi tempi la Croazia è diventata un punto di riferimento nel campo delle cure odontoiatriche grazie ai prezzi più accessibili rispetto all’Italia. Il viaggio di piacere acquista una sua ulteriore utilità. In Croazia, ma anche in Romania, il risparmio per le cure odontoiatriche oscillerebbe tra il 30 e il 50% circa. Questo dato riguarda soprattutto gli interventi di implantologia. Si chiama turismo dentale, è praticato soprattutto dagli italiani e la meta preferita è la Croazia.

Questa pratica non è esente da rischi. Quando si parla di salute dei denti la sicurezza è la cosa più importante. In Italia gli studi professionali utilizzano materiali certificati dalla legge, biocompatibili e privi di metalli. Per questo i costi aumentano. Quando si va all’estero non abbiamo nessuna garanzia, la fortuna incide in buona parte sulla riuscita dell’intervento. Secondo i dentisti italiani gli impianti nostrani hanno maggiore qualità e durano di più.

Prezzi che ci mettono in difficoltà

Quanto costa curarsi i denti in Italia? Unipol, che si occupa di assicurazioni sanitarie, ha affermato che il 33% della popolazione italiana non curerebbe i denti perché non in grado di sostenere le spese. Questo dato è spaventoso. Ogni anno i sovrapprezzi tengono lontani gli italiani dagli studi medici oppure li costringono a cercare delle alternative. Sacrificare sicurezza e qualità per un vantaggio immediato è il percorso scelto da molti di loro.

Il costo medio di un impianto dentale singolo varierebbe in Italia dagli 800 euro fino ai 3.000 euro. Questo dato risulta da una ricerca che ha considerato gli studi dentistici da Nord a Sud. Rifare tutti i denti prevedrebbe una spesa che varia dai 3.000 euro fino ai 30.000 euro a secondo dello studio che scegliamo. Se parliamo di un impianto a carico immediato, cioè avere denti fissi in 24 ore, il costo in Italia si aggirerebbe tra i 7.000 euro e i 15.000 euro.

Quanto costa curarsi i denti in Italia, scegliamola prevenzione

Quando andiamo dal dentista sentiamo spesso il medico che ci dice di non preoccuparci perché si tratta solo di una carie. Non dobbiamo preoccuparci? Il costo varia a seconda della tipologia dell’intervento. Se l’occlusione è superficiale il costo varia dagli 80 ai 120 euro. Se sono coinvolte le superfici interdentali si arriva fino ai 250 euro. Se sono presenti entrambi i problemi si arriva a 320 euro. Con trattamento estetico il prezzo sale fino ai 450 euro. Evitiamo quindi le carie con la prevenzione. Filo interdentale, lavaggio dei denti con uno spazzolino elettrico 3 volte al giorno, dentifricio contro la sensibilità e igiene dentale una o due volte l’anno. Questi i rimedi.

Se abbiamo dei figli oppure vogliamo modificare le imperfezioni dei nostri denti arriva prima o poi il momento della spesa riguardante l’apparecchio. In Italia un trattamento con le mascherine trasparenti varia dai 1.500 euro ai 5.000 euro. L’apparecchio fisso costa tra i 2.000 e i 4.500 euro. A meno che non si tratti di casi particolari con problemi aggravati che portano i trattamenti a salire di prezzo.