Quando il nostro amato animale da compagnia viene a mancare si potrebbe anche valutare la possibilità di conservarne le ceneri in un’urna. A tal fine potrebbe essere utile sapere quanto costa cremare un cane e quali le tariffe 2021 della cremazione collettiva e individuale. Chi possiede animale domestici ben conosce i prezzi della toelettatura, i costi delle visite veterinarie e dell’alimentazione. Nell’articolo “Sono questi i cani meno costosi da comprare e più economici da mantenere” la Redazione ha fornito indicazioni relative alle spese da sostenere mensilmente. Ma ben pochi si interessano delle somme di denaro che eventualmente si devono preventivare per la sepoltura o la cremazione del proprio quadrupede.

Prima ancora di capire quanto costa cremare un cane e quali le tariffe 2021 della cremazione individuale e collettiva bisogna fare una premessa. Purtroppo la procedura della cremazione non è l’unica voce di spesa da mettere in conto se si desidera conservare le ceneri del cane. Bisogna infatti aggiungere il costo dell’urna cineraria e dell’eventuale certificato di morte che spetta al veterinario stilare se il cane aveva il microchip. Inoltre i costi della procedura cambiano a seconda che si richieda la cremazione singola o collettiva e in base al peso dell’animale domestico.

Quanto costa cremare un cane e quali le tariffe 2021 della cremazione collettiva e individuale

Orientativamente bisogna sborsare all’incirca 50 o 60 euro per la sola cremazione cui si aggiungono altre spese inevitabili. Prima fra tutte quella relativa all’acquisto dell’urna in cui custodire le ceneri e alla tipologia che si sceglie. Inoltre è possibile richiedere l’eventuale servizio di ritiro a domicilio dell’animale defunto o la custodia dello stesso nella cella frigorifera dell’azienda cui ci si rivolge.

Sebbene la cremazione collettiva presenti costi più modesti si può arrivare a spendere anche 500/600 euro per i servizi aggiuntivi rispetto a quelli base. Presso alcune imprese funerarie per animali esiste persino la possibilità di ottenere una cremazione personalizzata in cui il proprietario assiste alla procedura. In tal caso si ha modo di personalizzare l’urna con foto, oggetti o lapidi di piccole dimensioni a seconda delle richieste specifiche del cliente.

Approfondimento

