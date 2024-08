Negli ultimi anni, prima la guerra in Ucraina, poi quella in Israele, ora la paura di un’escalation nell’area mediorientale hanno turbato i mercati. Se osserviamo i dati storici, e questo sembra una costante, spesso i mercati hanno assorbito velocemente l’impatto di questi eventi negativi. A una prima reazione di paura, con ribassi anche accentuati, poi i mercati hanno ripereso la strada del rialzo. Non abbiamo ragioni di ritenere che questa volta non psosa ripetersi questo copione. Le minacce di guerra hanno fermato i mercati? Quali valutazioni?

Dove potrebbero andare le azioni Saipem?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 2,05 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,2470 e il massimo a 2,471.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al ribasso. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 1,8675, segnato nei giorni scorsi. Intorno a questo livello passa la media mobile a 200 giorni. Il suo cedimento in chiusura settimanale potrebbe proiettare i prezzi verso la media mobile a 400 giorni, attualmente passante in area 1,6228.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Buy con target a 2,879 euro, con una sottovalutazione stimata del 46% circa.

Le minacce di guerra hanno fermato i mercati? Cosa accadrà ora? I livelli da monitorare nel breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 7 agosto ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.693

Eurostoxx Future

4.587

Ftse Mib Future

31.978

S&P500

5.199.

I nostri modelli basari sui calcoli di probabilità, ci fanno rietenere che l’attuale tendenza ribassista possa essere invertirta csoltanto con uan chiusra settiamnale superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.685

Eurostoxx Future

4.953

Ftse Mib Future

34.340

S&P500

5.591.

Fino a quando la tendenza in corso non subirà variazioni, gli obiettivi ribassisti rimangono intatti:

Dax Future

16.258 (media mobile a 200 settimane)

Eurostoxx Future

4.069 (media mobile a 200 settimane)

Ftse Mib Future

29.704 (media mobile a 400 giorni)

S&P500

5.007 (media mobile a 200 giorni) .

