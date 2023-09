Quanto costa comprare casa in Sardegna nella splendida località dove vive l’influencer Serena Enardu

Elga e Serena Enardu sono le gemelle più famose di Sardegna. Dalla loro apparizione in tv a Uomini e Donne fino a oggi hanno guadagnato consensi sui social, arrivando, in due, a contare quasi un milione di follower su Instagram.

Il legame con la loro terra, però, nonostante la notorietà, non è mai cambiato. Hanno deciso di risiedere nell’isola, evitando luoghi come Milano e Roma, dove vive gran parte del mondo dello spettacolo.

Una scelta importante, per continuare a godere del clima, del mare e dell’aria di uno dei posti più invidiati del mondo. In particolare, Serena vive a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari.

Dopo il capoluogo e Sassari è il terzo comune più popoloso dell’isola con i suoi 70 mila abitanti. Collocato tra il mare e la montagna, possiede 26 chilometri di costa, tra cui una parte della famosa spiaggia del Poetto.

Il clima mite, con estati calde, ma non torride e inverni freddi, ma non rigidi lo rende un luogo ideale per vivere tutto l’anno. La sua espansione, dalla confinante Cagliari, ha subito una decisa impennata dal Dopoguerra a oggi, passando da essere poco più di un borgo a una città vera e propria. Con tutto quello che ne consegue. Nuove costruzioni di case, spazi commerciali, scuole ed altri edifici compresi.

Chi è

Serena Enardu nasce a Quartu nel 1976. Insieme alla gemella Elga vive il suo momento di grande notorietà nel 2007, quando partecipa alla trasmissione “Uomini e Donne”. Da quell’anno è un’escalation continua, con la partecipazione a “Striscia la notizia” come inviata e l’esordio al cinema in “Zoolander”. Fino ai successi recenti con “Temptation Island Vip” e il “Grande Fratello Vip”.

Decide di investire i suoi guadagni nel web e diventa un’influencer da quasi mezzo milione di follower su Instagram. Nonostante questo, decide di non spostare la sua residenza dall’amata Sardegna. A Quartu acquista una splendida casa, dove vive insieme al compagno, il cantante Pago, e al figlio avuto da una relazione precedente.

Quanto costa comprare casa in Sardegna

Investire in Sardegna non è mai sbagliato. Certo, non è semplice, ma si possono trovare delle belle occasioni. Il costo medio al metro quadrato a Quartu oscilla tra i 1.600 e i 2.900 euro. Questo è il periodo giusto per acquistare, poiché, subito dopo l’estate, i prezzi iniziano una lenta discesa.

Vediamo, nel dettaglio, quanto costa comprare casa in Sardegna nella splendida Quartu. La zona di Sant’Andrea è la più economica. Un bilocale può costare 53 mila euro, ma ci sono soluzioni anche da tre o quattro locali, all’asta, a un prezzo inferiore a 120 mila euro. In centro, invece, possiamo trovare diverse soluzioni tra gli 80 e 120 mila euro, sia pronti da subito che da ristrutturare.

L’offerta di abitazioni è molto alta quindi. In base alle proprie esigenze, si possono trovare occasioni davvero interessanti.