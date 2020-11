Le pastiglie dei freni sono un componente fondamentale per l’auto sia per la sicurezza del conducente sia per quella dei passeggeri durante la guida. Sono applicate nella parte finale del sistema frenante del veicolo. Si attivano quando l’impianto a disco va a urtare la ruota per frenare la sua corsa.

Il materiale di attrito varia a seconda del tipo di vettura. Per garantire una frenata sempre perfetta, è fondamentale prevedere la sostituzione periodica delle pastiglie dei freni. Una spesa che può anche rientrare nel cosiddetto Bonus meccanico. Ecco come occuparsi di questa manutenzione (preventivi inclusi) con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Ogni quanto fare la sostituzione

Quanto costa cambiare le pastiglie dei freni dell’auto è una domanda che si accompagna anche a quella relativa alle tempistiche. Il materiale di attrito con il quale si fabbricano le pastiglie dei freni, varia da impianto a impianto.

La sostituzione dovrebbe essere fatta, di norma, ogni 30mila chilometri. L’usura varia a seconda della marca e del modello di vettura; dunque i costi possono fluttuare. In montagna le pastiglie dei freni si consumano di più.

Spende meno chi abita in una città oppure in una zona pianeggiante. Per chi abita in quota, la sostituzione potrebbe essere necessaria già dopo 15mila chilometri.

Quanto costa cambiare le pastiglie dei freni dell’auto

Ad ogni modo, ci si accorge che è ora di cambiare le pastiglie dei freni, quando l’auto si dimostra poco reattiva alla guida e, in particolare, alla frenata.

Se dobbiamo spingere con forza sul pedale del freno, ci sono certezze sufficienti per ritenere che il disagio sia causato dalle pastiglie dei freni usurate. Dunque, occorre portare l’auto in officina.

Il costo del cambio pastiglie dei freni è relativo più che altro alla manodopera. Perché le pastiglie anteriori, attualmente costano sui 60 euro, mentre le pastiglie relative alle ruote posteriori costano circa 45 euro. Aggiungendo il costo del meccanico per la rimozione di quelle vecchie e l’applicazione delle nuove, sono circa 100-120 euro ogni coppia di pastiglie.