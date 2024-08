Quanto costa acquistare o fittare un immobile in Campania? Ecco il prezzo in diverse province

Acquistare o affittare un immobile in Campania può riservare delle sorprese, sia positive che negative, a seconda della zona in cui ci si trova. La Campania è una regione ricca di contrasti, con una vasta gamma di prezzi che riflettono la diversità economica e sociale delle sue città e province.

Quanto costa acquistare o fittare un immobile in Campania? Prezzi medi di acquisto

In Campania, il costo medio di un immobile varia notevolmente. Nella provincia di Napoli, ad esempio, i prezzi sono tra i più alti, specialmente nelle zone centrali della città. Comprare una casa nel capoluogo partenopeo può costare intorno ai 2.700-3.500 euro al metro quadrato, con punte ancora più elevate in quartieri prestigiosi come Posillipo o il Vomero. Invece, nelle aree più periferiche, come Secondigliano o Scampia, i prezzi scendono significativamente, arrivando a circa 1.500-2.000 euro al metro quadrato.

Spostandosi nelle altre province, i costi tendono a diminuire. A Salerno, ad esempio, il prezzo medio di acquisto si aggira sui 2.000-2.500 euro al metro quadrato, con differenze tra il centro storico e le zone periferiche. Ancora più accessibile è la provincia di Avellino, dove si può acquistare a 1.200-1.800 euro al metro quadrato. A Benevento e Caserta, i prezzi sono generalmente più bassi, con una media che oscilla tra 1.000-1.500 euro al metro quadrato.

Prezzi medi di affitto

Per quanto riguarda l’affitto, anche qui Napoli si distingue per i suoi prezzi elevati, con un costo medio che varia da 10 a 15 euro al metro quadrato al mese. Le zone più centrali possono arrivare anche a 18-20 euro al metro quadrato. Salerno segue con affitti medi di 8-12 euro al metro quadrato, mentre le altre province si attestano su cifre più modeste, tra i 5 e gli 8 euro al metro quadrato. Dunque, ecco quanto costa acquistare o fittare un immobile in Campania.

In sintesi, il mercato immobiliare campano è estremamente variegato. Se Napoli rappresenta un investimento importante, le altre province offrono soluzioni più abbordabili sia per chi desidera acquistare sia per chi preferisce affittare.

