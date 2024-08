Come regolarsi nei prossimi giorni sui mercati? Proteggere i portafogli? Focus su Telecom Italia

Come regolarsi sui mercati nel breve termine-Foto da pixabay.com

Alla luce dei recenti risultati di NVIDIA e dei movimenti fra luglio e agosto, nei prossimi paragrafi, illustremo come regolarsi nei prossimi giorni sui mercati secondo i canoni dei nostri algoritmi.

UBP: come proteggere i portafogli?

“Negli ultimi giorni/settimane l’aumento della volatilità nei mercati finanziari, è stato innescato da dati deboli sul lavoro negli Stati Uniti e dall’esaurimento del carry trade sullo yen giapponese. Nonostante questo calo di mercato, gli analisti suggeriscono che potrebbe essere prematuro acquistare azioni, poiché i rischi economici e geopolitici all’orizzonte stanno aumentando. Durante il simposio di Jackson Hole, la Federal Reserve ha chiarito i tempi e la portata dei prossimi tagli dei tassi, ma le elezioni statunitensi e le tensioni geopolitiche globali, tra cui i conflitti in Israele, Iran, Russia, Ucraina e Taiwan, rappresentano sfide significative. La crescita economica globale è prevista intorno al 3,2%, ma negli Stati Uniti si prevede un rallentamento, con una crescita inferiore al 2% nella seconda metà dell’anno e un aumento della disoccupazione.

Il rallentamento economico negli Stati Uniti, accompagnato da un calo dell’inflazione, dovrebbe consentire alla Federal Reserve di iniziare a tagliare i tassi d’interesse già a settembre, come indicato dal governatore Powell. Tuttavia, nonostante una correzione delle valutazioni del mercato azionario, specialmente per le società tecnologiche, persistono rischi significativi legati alle elezioni, alle tensioni geopolitiche e alle aspettative di crescita degli utili. Come regolarsi nei prossimi giorni sui mercati?

Cosa fare?

Nonostante la crescita degli utili nel primo semestre dell’anno abbia superato le aspettative, si prevede che il confronto con l’anno precedente sarà più difficile nel terzo e quarto trimestre, con un rallentamento dell’economia. Di conseguenza, i gestori non stanno acquistando durante l’attuale calo del mercato, ma invece stanno riposizionando i portafogli verso settori più difensivi come le utility e l’healthcare, che sono meno vulnerabili ai rallentamenti economici e potrebbero beneficiare di un miglioramento del sentiment di mercato in un contesto di riduzione dei tassi.

A livello regionale, è stato ridotto il livello di convinzione sulle azioni giapponesi a causa delle incertezze a breve termine legate al carry trade e alla potenziale forza dello yen, nonché all’apertura della Bank of Japan a un rialzo dei tassi di interesse. Inoltre, l’oro ha raggiunto nuovi massimi storici grazie alle aspettative di un taglio imminente dei tassi da parte della Fed e alle prospettive positive a medio termine.”

Dove potrebbero andare le azioni Telecom Italia?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 0,2387, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 0,1975 e il massimo a 0,3041. I prezzi, negli ultimi giorni/settimane sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale è impostato al rialzo/laterale e questo lascerebbe presupporre che ci possano essere ulteriori rialzi di breve termine. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 0,1975 segnato durante la seduta di contrattazione del 5 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Telecom Italia?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Accumulate con target a 0,3186 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 34% circa.

Come regolarsi nei prossimi giorni sui mercati? I livelli di breve termine

Alle 20:38 del giorno 28 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

18.787

Eurostoxx Future

4.912

Ftse Mib Future

33.900

S&P500

5.567,65.

Il quadro grafico per il momento non è cambiato: probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questo venerdì sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

