Vuoi mangiare nel ristorante di Lino Banfi? Ecco i prezzi, le indicazioni stradali e come prenotare

Ogni tanto ci concediamo un’uscita per mangiare al ristorante. È l’occasione a volte per provare piatti cinesi, giapponesi, tunisini e così via. Ci sono pure locali che propongono cucina regionale dove spendere pochi euro. Tra i tanti scopriamo quello di Lino Banfi a Roma e i prezzi del menù.

Uno degli attori più conosciuti dal pubblico cinematografico e televisivo italiano è Lino Banfi. Marito e padre affettuoso, ha accresciuto di anno in anno popolarità e anche le sue entrate economiche. Come altri vip ha voluto investire parte dei suoi soldi nella ristorazione. Pensiamo infatti a Nicolas Vaporidis o Claudio Amendola. Alcuni invece hanno preferito comprare immobili. Un esempio è Raoul Bova che qualche anno fa avrebbe acquistato un’antica masseria per farne una struttura turistica.

Lino Banfi ha aperto L’Orecchietteria a Roma nel 2017. Il locale è intimo, accogliente e con 70 coperti.

In questo ristorante hanno mangiato tanti attori, tra cui Edwige Fenech, Anna Falchi, Ron Moss , Margot Sikabonyi e Milena Vukotic.

Sulle pareti poster, foto, disegni e frasi si collegano alla carriera di nonno Lino. Il menù si compone di piatti con ingredienti pugliesi di qualità. I nomi ricordano film, personaggi e battute dell’apprezzato attore.

Vuoi mangiare nel ristorante di Lino Banfi? Ecco i prezzi del menù

La cucina pugliese è di solito molto apprezzata. Chi si reca nel locale della famiglia Banfi ha un ricco elenco di piatti tra cui scegliere tenendo d’occhio il risparmio. Cominciamo dalle tipiche orecchiette fatte con grano duro. Le classiche Cime di rèp costano 12 euro, le Chepra e chevoli con cavolfiore, fonduta di pecorino e prosciutto si pagano 11 euro. Ve ne sono altre, come le orecchiette Parigi con le cozze al prezzo di 12 euro e le Tre pomodori a 11 euro.

Una focaccia con burrata potrebbe costare sulle 6 euro. Per i panzerotti Papèle papèle e Aristoteles si può spendere 3,50 euro. Chi preferisce le friselle con 4 o 6 euro può prendere quelle semplici con pomodoro e origano o più condite. Pensiamo alla frisella con stracciata, polpo, olive e pomodorini.

Possiamo concludere un pasto presso l’Orecchietteria di Lino Banfi con un dolce. Con 5 euro mangeremo un Tiramisù di burrata o un pasticciotto.

Si avvisa che le portate proposte e il loro costo possono subire variazioni.

Come prenotare

Vuoi mangiare nel ristorante di Lino Banfi? Ecco i prezzi, quindi. Da soli, in coppia o in famiglia si può mangiare bene spendendo pochi soldi.

L’Orecchietteria si trova in via Giuseppe Gioacchino Belli 116 a Roma in zona Prati. È consigliabile prenotare un tavolo al numero telefonico 063201505. Le fermate vicine della metro sono Lepanto e Ottaviano-San Pietro. Dalla stazione Termini il biglietto costerebbe circa 2 euro per una decina di minuti di percorrenza. Nei pressi c’è Piazza Adriana, Piazza del Popolo e il Lungotevere in Augusta. Per chi arriva in automobile può trovare nei dintorni del ristorante tanti parcheggi a pagamento. Il costo si aggirerebbe sui 2 euro all’ora.