Quanti soldi ha regalato George Clooney ai suoi amici e a perfetti sconosciuti, la beneficenza e l’investimento bomba che lo ha reso ancora più ricco

Il famoso attore di Hollywood e la moglie Amal hanno fatto di nuovo parlare di sé per la vendita della prestigiosa villa sul lago di Como. Noti per la loro generosità, si occupano di beneficenza e cause umanitarie, oltre che fare regali sfarzosi e arricchirsi con tequila prodotta per amicizia.

L’amicizia deve avere sicuramente un valore inestimabile per George Clooney, che in effetti, come è noto, si è sempre circondato di una ristretta cerchia di fedelissimi. Dopo la notizia della messa in vendita della splendida villa sul lago di Como per 100 milioni di euro, la star fa nuovamente parlare di sé e del suo cospicuo patrimonio. Conoscendo inoltre la sua importante e consolidata carriera cinematografica, non stupisce che alla star il denaro non manchi. È divertente però sapere quanti soldi ha regalato George Clooney alla sua cricca di devoti e in quali doni stravaganti si sia prodotto. Forse, nel suo caso, uno dei lati positivi della ricchezza è proprio questo: non farsi prendere dall’avarizia, ma spartire con gran cuore la fortuna ricevuta dal talento e dal destino. Da gran signori, lui e la moglie Amal, avvocato specializzato in diritto internazionale, in gran segreto, devolvono regolarmente grosse somme in beneficenza. L’ultima, in Provenza: il sindaco di Le Val, piccolo paesino devastato da un’alluvione, fa sapere che i Clooney hanno donato 20.000 euro per fornire riparo ai residenti.

Quanti soldi ha regalato George Clooney ai suoi amici

Da anni Clooney si circonda di fedelissimi amici, come Matt Damon e Rande Gerber. Quest’ultimo, in particolare, ha reso noto, nell’ambito di un’intervista radiofonica, che nel 2013 George Clooney avrebbe riunito in una stanza i suoi 14 amici più cari. Ad ognuno, l’attore ha consegnato una valigetta, contenente 1 milione di dollari in contanti. Il motivo per cui lo ha fatto è stato chiarito dallo stesso Clooney. Egli infatti ha sostenuto che senza queste persone avrebbe potuto fare una brutta fine. Che difficilmente sarebbe diventato un divo di Hollywood senza la loro ospitalità e il loro supporto, anche economico. Insomma, è stato un gesto di gratitudine che ha destato scalpore, ma anche molta ammirazione.

Clooney ha speso una piccola fortuna per i passeggeri di un aereo

Quando la generosità è uno stile di vita, si manifesta in ogni occasione. Un altro momento in cui i coniugi Clooney si sono fatti notare per la loro nobiltà d’animo, fu nel corso di un viaggio aereo. Subito dopo l’imbarco, la coppia avrebbe distribuito a tutti i passeggeri delle cuffie antirumore del valore di 350 dollari al paio. Questo, per scusarsi preventivamente del disturbo che i loro figli avrebbero potuto arrecare, piangendo durante il viaggio.

L’investimento sulla tequila che frutta a Clooney un sacco di soldi

Anche le scelte imprenditoriali del divo di Hollywood sono profondamente radicate nel substrato dei suoi rapporti umani. Elaborata a Jalisco, in Messico, Tequila Casamigos nasce infatti dal sodalizio di George Clooney, Rande Gerber e Mike Meldman. Il risultato è una tequila dal sapore speciale, da gustare senza dover aggiungere sale e limone. Nel 2017, la vendita di questo prodotto al colosso Diageo, ha fruttato ai tre soci e amici la bellezza di 1 miliardo di dollari.

Lettura consigliata

Ecco quanti soldi costa mangiare al ristorante di Diego Abatantuono a Milano, tutti pazzi per le sue polpette sui Navigli!