Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni giorno, nel mondo, c’è sempre uno stuolo di giovani e giovanissimi che prova a lanciarsi nel business in rete. L’idea è di riuscire a diventare influencer in qualche campo specifico, ritagliandosi una fetta più o meno consistente di popolarità. Non solo: c’è infatti anche la componente economica alla base di questa scelta.

Ma facendo i conti in tasca a chi già ci lavora, quanti soldi guadagna un influencer su Instagram?

Si fa presto a dire influencer

Tra i giovanissimi, la figura degli influencer va sempre più conquistando terreno. A volte si tratta di persone già note, altre volte invece c’è il contributo della rete nel loro renderli famosi. A onor del vero, infatti, non sempre si tratta di personaggi già famosi prima di imporsi al grande pubblico come influencer.

Detta diversamente, la rete offre dunque l’opportunità di coniugare notorietà alla possibilità d’incamerare soldini. Ma il successo e la “torta” sono garantiti sempre? Assolutamente no.

La riprova è data dalle classifiche che puntualmente indicano chi sono gli influencer che guadagnano più di tutti. Da considerare anche che in questi elenchi si trovano spesso persone già note per essere star della musica, del cinema, dello sport.

Dunque, parafrasando il titolo di una celebre canzone italiana, “uno su mille ce la fa”.

La top ten degli influencer più ricchi

Il punto di partenza è che non esiste uno stipendio fisso. I parametri che entrano in gioco e determinano il guadagno finale sono infatti tanti.

La Rich List 2020 di Hopper HQ si occupa puntualmente di pubblicare la lista degli influencer più ricchi al mondo su Instagram. Secondo l’ultimo elenco disponibile (estate 2020), il podio è appannaggio dell’attore USA Dwayne Johnson, che guadagna più di 1 milione di dollari a post. Certo, va anche detto che ha uno stuolo di seguaci grande quanto tre volte i cittadini dell’Italia: di preciso, circa 190 milioni di followers.

A seguire troviamo Kylie Jenner, famosa ereditiera che per ogni post guadagna all’incirca 986 mila dollari. Al terzo posto vi è l’idolo della Juventus Cristiano Ronaldo, che per ogni post incassa più o meno 890.000 dollari. Poco sotto gli 860mila euro per post, invece, si ferma Kim Kardashian, la nota attrice e modella statunitense, nonché personaggio televisivo.

Poi troviamo Ariana Grande, Selena Gomez, Justin Bieber e Taylor Swift. Al decimo posto, c’è ancora un altro calciatore, questa volta in forza al Paris Saint-Germain. Stiamo parlando di Neymar, talento del calcio brasiliano che, per ogni post, intasca all’incirca 700mila dollari.

Un mondo che ammalia ma che non è per tutti

Dunque, solo a spulciare i nomi si fa presto a dire influencer. In realtà il mondo dorato di questi guadagni a molti zeri è esclusiva di un manipolo di star di fama mondiale. Poi, man mano che si scende dalla cima della piramide, s’incontrano sempre più altri nomi e la lista s’ingrossa.

Ad esempio Chiara Ferragni, secondo questa classifica mondiale, è al 65° posto, con guadagni nell’ordine di circa 60mila dollari a post. Fedez, sempre per restare in famiglia, si ferma invece a un terzo di quella cifra.

Ecco dunque in estrema sintesi illustrato quanto guadagna quanti soldi guadagna un influencer su Instagram.

Infine in quest’altro articolo illustriamo quanto si può guadagnare con un video caricato su YouTube.