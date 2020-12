Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Impropriamente si utilizza il termine detox per indicare alimenti ipocalorici ma in pochi sanno realmente di cosa si tratta. Ecco un rapido vademecum sugli alimenti detox utili per superare le festività natalizie rimanendo in forma.

Per alimenti “detox” si intendono quei cibi in grado di eliminare le sostanze tossiche che assumiamo, potenzialmente lesive per il nostro organismo. Una eccessiva assimilazione di carboidrati o proteine può portare ad un accumulo di sostanze nocive, le tossine, principale causa di gonfiore a livello addominale.

Ortaggi, frutta di stagione, centrifughe, estratti e tisane sono solo alcuni dei miracolosi toccasana per combattere spossatezza, stress e cattivo umore.

Miracolosi per modo di dire, infatti il nostro organismo è fisiologicamente in grado di eliminare le scorie in eccesso. Una regolare assunzioni di acqua (circa 2 litri al giorno) associata ad una regolare attività fisica sono il primo fondamentale passo da compiere per una vita più leggera.

Quali sono dunque gli alimenti detox utili per superare le festività natalizie rimanendo in forma?

Ecco a voi una rapida carrellata di alimenti detox che, utilizzati regolarmente vi aiuteranno senza eccessivo sforzo a recuperare la linea.

Finocchi e carciofi, ricchi di acqua, vitamine e minerali sono ideali per una pausa leggera e salutare e perfetti per le loro grandi doti depurative.

Mele e melograno non dovrebbero mai mancare nella nostra alimentazione, in quanto la pectina in essi contenuta aiuta la regolarità intestinale e dona sazietà già dai primi morsi.

L’ananas, ricca di vitamina C e antiossidanti, aiuta a metabolizzare le calorie assunte se consumata cruda a fine pasto.

Zenzero, limone e ortica sono invece alla base delle principali tisane e estratti in grado di contrastare ritenzione idrica, gonfiore e infiammazione grazie a fitocomposti ad azione antibatterica e antinfiammatoria.

Per disintossicarsi e mantenere la linea non occorre dunque fare lunghi digiuni o scelte drastiche. Ad esempio basterà adottare questi piccoli accorgimenti che vi permetteranno di tornare in forma in men che non si dica.