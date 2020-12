Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa di oggi è una preparazione facile e soprattutto veloce che utilizza un frutto di stagione: la mela. Consigliamo una varietà resistente all’alta temperatura del forno e che tenda ad ammorbidirsi, ma senza seccare.

Altrettanto importante è anche la dolcezza naturale del frutto al fine di ridurre, eventualmente, l’impiego dello zucchero. Dunque, per le preparazioni dei dolci in forno, potrebbero andare bene sia la Gold Delicious, sia la Renetta o la mela Annurca.

Quale varietà di mela scegliere?

La Gold Delicious è ideale per i dolci in genere e per le confetture. È una mela gialla croccante e ricca di fruttosio. È altresì diuretica e disintossicante, si presta a lunghi periodi di conservazione.

La Renetta è ideale per le crostate, per le frittelle e per la classica torta della nonna. È una mela ricca di polifenoli, che sono antiossidanti naturali. In cottura, sprigiona dolcezza e mantiene una certa consistenza.

La mela Annurca è molto diffusa soprattutto al sud, è zuccherina e con una nota acidula. È sottoposta ad un processo di maturazione molto particolare. La raccolta avviene manualmente quando le mele sono ancora acerbe. Si dispongono su letti di paglia detti melai e manovrate in continuazione per favorirne la maturazione.

Ecco dunque come preparare i deliziosi flauti di mele per soddisfare la voglia improvvisa di una dolce e tenera carezza.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) 2 rotoli di pasta sfoglia;

b) 4-5 mele (a seconda della grandezza);

c) 50 gr di gherigli di noce;

d) 2 cucchiai di zucchero di canna integrale;

e) 2 cucchiai di gocce di cioccolato;

f) 2 cucchiai di miele;

g) 1 cucchiaino di cannella;

h) 1/2 bicchiere di acqua tiepida;

i) la buccia grattugiata di un limone non trattato;

l) 1 tuorlo d’uovo;

m) zucchero a velo q.b.

Prepariamo i nostri flauti alle mele

Sminuzziamo grossolanamente i gherigli di noci. Poi in una ciotola aggiungiamo, a dell’acqua tiepida, il miele, la cannella e la scorza del limone. Intingiamo nel liquido le mele sbucciate e tagliate a fettine sottilissime.

Ora ricaviamo 6-7 rettangoli lunghi 15 cm da ogni rotolo di pasta sfoglia. Disponiamo sulla metà di ognuno uno strato di zucchero di canna integrale, uno di fettine di mele aromatizzate, le noci, ancora zucchero e mele e le gocce di cioccolato.

Spennelliamo l’altra metà del rettangolo con il liquido in cui hanno riposato le mele e incidiamo con l’aiuto di un coltello. Ora ripieghiamo questa parte su quella con il composto e sigilliamo bene i bordi con le dita.

A questo punto riponiamo i flauti di mele su una teglia foderata di carta forno. Spennelliamoli con un rosso d’uovo e inforniamo a 180°, per 20 minuti circa.

Dunque, serviamo tiepidi e con zucchero a velo i deliziosi flauti di mele per soddisfare la voglia improvvisa di una dolce e tenera carezza.

Infine, in quest’articolo presentiamo la squisita torta di mele al sapore di strudel.