Quanti soldi è giusto spendere per il regalo di un battesimo? Meglio evitare le brutte figure 

Sei stato invitato ad un battesimo e non sai quanti soldi è giusto spendere per il regalo? Vediamo qualche informazione utile in modo tale da non fare brutta figura e fare contenti i genitori del bambino.

Quando nasce un bambino sono tutti felicissimi e non vedono l’ora di vederlo e di prenderlo in braccio. Tuttavia, l’entusiasmo cala un po’ quando i genitori mandano gli inviti per il battesimo. Succede spesso, non perché non si ha voglia di partecipare a questo importante evento, ma perché non si sa mai che cosa regalare.

In questo articolo parleremo di quanti soldi è giusto spendere per il regalo di un battesimo in modo tale da fare contenti i genitori del bambino che si stanno impegnando tanto per crescerlo. Questo implica sacrificio personale ed economico e non vorremmo mai deluderli, soprattutto se siamo persone importanti e vicine a loro.

Infatti, il contributo economico, ovviamente, cambia in base al nostro ruolo. Siamo parenti o siamo amici? Siamo colleghi di lavoro o semplici conoscenti? Un semplice conoscente non può sentirsi obbligato a mettere tanti soldi come un parente, non credete?

Quanti soldi è giusto spendere per il regalo di un battesimo? Ecco cosa considerare

Ci sono diverse modalità tra cui scegliere per fare un regalo di battesimo. La prima è pensare ad un regalo di gruppo. Ad esempio, si può mettere insieme un nucleo familiare o i colleghi di lavoro. Questo è molto conveniente perché si spende poco e si può optare per un regalo importante.

La seconda modalità è di fare un regalo singolo. Questa è quella più difficile perché si deve pensare ad un oggetto in particolare oppure ad una somma da mettere in una busta. A proposito di busta, potrebbe accadere che i genitori ne mettono a disposizione una per raccogliere qualcosa durante il battesimo. A quel punto rimane comunque la domanda: quanti soldi mettere?

La risposta, come avete già sicuramente intuito, è: dipende. Bisogna fare una serie di considerazioni. Padrino e madrina dovranno fare un regalo importante, la famiglia lo stesso. Invece, parenti più lontani possono abbassare la cifra. Di conseguenza, amici e colleghi non dovranno sentirsi in obbligo di spendere molto.

Le cifre

Di solito, ma non è una regola scritta, per un battesimo si può spendere dai 50 ai 400 euro. Dipende, appunto, dalla fascia a cui apparteniamo e anche dalle proprie possibilità economiche. Questa cifra può essere messa nella busta, oppure può essere impiegata per comprare un regalo.

Molti pensano a comprare dei gioielli, soprattutto se la bambina è femmina, o cornici, ma anche vestiti e giochi. Naturalmente, ci si può informare dalla famiglia su qualcosa di cui i genitori hanno necessità.

