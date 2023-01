Quanta frutta secca puoi mangiare ogni giorno senza superare le 100 calorie?

Da tempo sappiamo che gli spuntini possono essere fatti consumando della frutta secca. È un ottimo snack che fornisce energie ed ha una buona capacità saziante. Spesso si consiglia di mangiarne anche prima della colazione al mattino.

Solitamente la quantità da consumare viene proposta in grammi ma, naturalmente, non sempre abbiamo a disposizione un bilancia. È molto più veloce ed immediato sapere la quantità numerica di frutti da consumare. Prendi carta e penna per non esagerare e mantenere la linea.

Quanta frutta secca puoi mangiare come spuntino o a colazione

La porzione consigliata è normalmente pari a 40 grammi. In una dieta lo spuntino può apportare circa il 7-10% di calorie e quindi possiamo ragionare in funzione del fatto non dovremmo superare le 100 calorie.

Questa quantità deve essere tradotta in base alla frutta secca che intendiamo mangiare.

Le più comuni sono le mandorle. Studiosi e nutrizionisti consigliano di non superare le 15 mandorle al giorno. In effetti questa è proprio la quantità che corrisponde a circa 100 calorie.

Se mangi delle noci devi tener conto del fatto che una noce media pesa circa 8 grammi e quindi puoi mangiare 4 o 5 gherigli al giorno.

Aperitivi con arachidi e pistacchi

Gli aperitivi sono uno dei momenti di maggior sgarro alimentare. Possiamo però scegliere una bevanda poco calorica ed associare dei pistacchi. Senza esagerare puoi mangiare 25 pistacchi o 23 arachidi restando così nel range delle 100 calorie, alle quali ovviamente devi aggiungere quelle della bibita.

Molti di noi preferiscono uno snack a base di noci di macadamia. Sono una buona fonte di fibre e aiutano a proteggere intestino e arterie. Però se ne possono mangiare al massimo 6 per rispettare l’introito calorico.

Le noci pecan differiscono dalle noci tradizionali per l’aspetto e soprattutto per il gusto. Sono di forma più allungata ed hanno un sapore più dolce. Le dimensioni sono simili, così come l’apporto calorico e quindi se ne possono mangiare al massimo 5 al giorno.

Differenza tra arachidi e anacardi

Per sapere quanta frutta secca puoi mangiare, devi anche considerare le tue esigenze. Questo anche per quanto riguarda la scelta della tipologia di frutta. Le arachidi ad esempio contengono meno carboidrati rispetto agli anacardi e sono più ricche di fibre e vitamine. Gli anacardi invece apportano molti minerali. La quantità di consumo differisce tra le due tipologie di frutta. Mentre, come abbiamo detto, si possono mangiare 23 arachidi, puoi consumare al massimo 11 anacardi.

Non dimentichiamo le nocciole. Si tratta di semi oleosi che contengono molte sostanze amiche del sistema cardiovascolare ed una capacità antinfiammatoria naturale. Puoi gustarle anche tostate, per apprezzarne meglio gli aromi e conservarle più a lungo. Non devi però eccedere, puoi mangiarne al massimo 15 al giorno per non ingerire più di 100 calorie.

Se il tuo obiettivo è di mangiare proteine in occasione degli snack con frutta secca, il consiglio è di preferire arachidi e mandorle e pistacchi.