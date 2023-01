Ecco i segni zodiacali che faranno più soldi questa settimana secondo l’oroscopo: 5 di loro diventeranno ricchissimi!

Finisce gennaio e inizia febbraio con il suo carico di grandissime aspettative. L’oroscopo settimanale sarà veramente scintillante per 5 segni zodiacali che potranno contare su tutti i pianeti in moto diretto. Per loro è il momento di cogliere le occasioni per fare soldi e per vivere un 2023 da protagonisti assoluti.

Siamo già arrivati alla fine del primo mese dell’anno e ci apprestiamo ad accogliere un febbraio che si preannuncia ricco di bellissime novità. Questa settimana i pianeti saranno tutti in moto diretto con una splendida Venere in Pesci. Significa che saranno 7 giorni pieni di decisioni importanti e di grandissime opportunità per molti. Quindi ecco i segni zodiacali che faranno più soldi questa settimana. L’oroscopo prevede per 5 di loro un’esplosione del conto in banca.

I Gemelli e lo Scorpione voleranno

I Gemelli saranno senza ombra di dubbio tra i segni più fortunati di febbraio. I successi inizieranno fin da mercoledì grazie alla congiunzione tra Luna e Marte che porterà svolte soprattutto sul lavoro. È in arrivo una proposta veramente impossibile da rifiutare e che permetterà di porre le basi economiche per i prossimi anni.

Dopo un’accoppiata lunedì-martedì incerta, lo Scorpione inizierà letteralmente a volare. I nati sotto questo segno potranno contare sia su Venere che su Mercurio da mercoledì. Il momento è davvero ideale per far partire una nuova società destinata a sfondare sul mercato all’inizio della primavera.

Arrivano aumenti di stipendio per il Capricorno

Il Capricorno è un segno che mette sempre al primo posto carriera e lavoro. E questa settimana sarà davvero incredibile per gli stakanovisti dello zodiaco. Mercurio sarà in perfetta congiunzione e aumenterà l’intuito, le capacità dialettiche e l’abilità nelle contrattazioni. È arrivata finalmente l’ora di chiedere il tanto meritato aumento di stipendio e di svoltare. Oppure di mettersi in proprio e provare a realizzare il sogno di una vita.

Ecco i segni zodiacali che faranno più soldi questa settimana: ci sono anche Pesci e Acquario

L’oroscopo del 2023 inserisce i Pesci tra i segni destinati a diventare ricchissimi. Ed è altamente probabile che il primo passo decisivo verso la gloria arrivi nei prossimi giorni. I Pesci conosceranno una persona che si rivelerà fondamentale per la carriera. La sua proposta sembrerà inizialmente assurda, ma va accettata. In pochi mesi porterà il conto in banca a livelli mai visti prima.

L’inizio della settimana sarà decisamente scoppiettante anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. Si sta per verificare una congiunzione astrale davvero rara: quella tra Marte e Giove. Insieme i pianeti dell’azione e della fortuna garantiranno l’arrivo di soldi ed entrate inaspettate. A patto di saper cogliere le occasioni che si presentano e di iniziare finalmente a essere propositivi e spregiudicati.