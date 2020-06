Quando verranno erogati tutti i pagamenti di giugno dall’INPS? Ecco il calendario di questo mese

A giugno importanti novità in arrivo per tutti i bonus. I pagamenti sono già programmati, e non aspettano altro che essere erogati. La data di pagamento, però, può essere diversa a seconda del tipo di bonus. E bisognerà anche tenere della data di presentazione della domanda. Importante poi, sarà anche lo strumento utilizzato per l’accredito. Andiamo quindi a vedere quando verranno erogati tutti i pagamenti di giusto dall’INPS. Ecco il calendario di questo mese.

Pensione di cittadinanza e reddito di cittadinanza 2020

L’accredito della pensione di cittadinanza di giugno arriverà lo stesso giorno del pagamento del reddito di cittadinanza.

La vostra carta sarà ricaricata il 27 giugno se avete presentato la domanda prima del mese. Se invece invierete la domanda entro il 30 giugno, l’elaborazione e le disposizioni di pagamento saranno inviate dall’INPS dal 15 luglio in poi a Poste Italiane. Sarà poi quest’ultima che si occuperà della distribuzione della somma.

Bonus Bebè 2020

I pagamenti del Bonus Bebè avvengono mensilmente. L’accredito per il mese di giugno dovrebbe avvenire non oltre il 15 del mese e sarà relativo al mese di maggio.

Bonus Renzi 2020

Il Bonus Renzi 2020, di 80 euro, arriverà tra il 15 e il 30 giugno. L’INPS riconosce il Bonus Renzi ai disoccupati, in Naspi e ai percettori dell’Assegno APE sociale. Se non dovesse essere percepito sulla disoccupazione Naspi, sarà possibile recuperarlo il prossimo anno.

Reddito di inclusione 2020

Il REI sarà accreditato solo a coloro che non hanno presentato domanda di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Il pagamento è previsto mensilmente. Per giugno, il reddito arriverà tra il 27 e il 30 del mese.

Disoccupazione Naspi 2020

Anche i pagamenti della Naspi avvengono mensilmente, entro il 15 del mese successivo. Per quanto riguarda il mese di giugno, controllate gli accrediti dal 12 al 19 giugno. Lo scorso anno, infatti, la Naspi è arrivata il giorno 12 del mese di giugno. La data potrebbe variare da persona a persona, perché dipenderà anche da quando si è presentata la domanda di occupazione all’INPS.

Queste sono le date di quando verranno erogati tutti i pagamenti di giugno dall’INPS. Ecco il calendario di questo mese.