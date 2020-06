Metti la carta igienica sulla tavoletta dei bagni pubblici? Ecco perché non dovresti mai farlo.

I bagni pubblici non piacciono proprio a nessuno. Eppure, ci sono delle occasioni in cui è impossibile evitarli. Se ci troviamo in giro da tutto il giorno, o durante una cena di lavoro, è davvero difficile dire no al bagno pubblico in caso di necessità. E se tante volte troviamo bagni pubblici puliti e igienizzati, in altri casi ciò che ci si presenta davanti agli occhi non è per nulla rassicurante. Si tratta di sporcizia allo stato puro. E quindi cosa fare in questi casi? Ciò che facciamo sempre tutti: prendere della carta igienica e posizionarla sulla tavoletta del WC, così da essere al riparo da germi e batteri. Nulla di più falso! In realtà così si peggiora solo la situazione.

Metti la carta igienica sulla tavoletta dei bagni pubblici? Ecco perché non dovresti mai farlo

Quello di ricoprire la tavoletta del WC pubblico con della carta igienica in realtà è una mossa sbagliatissima. Andrebbe evitato sempre! Una credenza molto diffusa è quella che le tavolette dei WC siano un covo di germi e batteri. In realtà, data la loro forma e la superficie liscia, prevengono questo tipo di accumuli! E in più i germi non possono moltiplicarsi sulla pelle nuda.

Quindi, il contatto con la tavoletta, rullo di tamburi, non è pericoloso! Sarà la carta igienica sulla tavoletta invece a rappresentare un pericolo per la tua salute.

Dove si annidano i batteri nei bagni pubblici?

Nessuno abbassa la tavoletta quando usa un bagno pubblico. E quindi tutti i germi e i batteri rimangono nell’ambiente. E dove finiscono? Ma ovviamente sulla carta igienica. Al contrario della tavoletta, creata appositamente per evitare l’accumulo di batteri, la carta igienica è un luogo ideale per i germi. Ecco quindi il luogo dove si annidano. Usandola, tutti i batteri potrebbero finire sulle tue mani e di conseguenza su tutto il corpo.

Da oggi in poi quindi, se usi un bagno pubblico, cerca di fare attenzione. Se metti la carta igienica sulla tavoletta del WC, ecco perché non dovresti mai farlo. La salute è importante e va conservata. E in più eviterai inutili sprechi di carta!