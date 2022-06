L’amore è una cosa meravigliosa, ma è pure un sentimento che quasi sempre non si riesce a gestire in maniera razionale. Questo specialmente quando l’amore non è corrisposto. In più, anche quando è contraccambiato ci sono generalmente gioie e anche dolori.

Un amore corrisposto, infatti, per tante ragioni, può anche essere impossibile. Vediamo allora di approfondire questo aspetto e in che modo, anche se non è mai facile, si può dimenticare in fretta la persona amata. Facendosene sostanzialmente una ragione.

Quando un amore è impossibile e come dimenticarlo in fretta facendosene una ragione

Nel dettaglio, il classico amore impossibile è tra due persone delle quali almeno una è già legata con un’altra persona. Che si tratti di convivenza o di matrimonio. Perché non tutti hanno il coraggio di lasciare la persona che si credeva di amare dopo aver trovato, invece, un’altra persona che fa battere davvero il cuore.

Questa è la risposta, dunque, a quando un amore è impossibile, ma non finisce qui. Sono amori potenzialmente impossibili, infatti, anche quelli che impongono di essere sempre distanti. Per ragioni di lavoro o per scelte di vita o familiari. Al riguardo, infatti, si dice che non sia la distanza a far spegnere l’amore, ma il dubbio.

Nell’animo, gli amori impossibili o non corrisposti sono sempre quelli che lasciano le ferite più profonde. Sono pure quelli che, anche dopo essersi legati con un’altra persona, spesso difficilmente si dimenticano. Allora, in tal caso, come fare? Ecco alcuni consigli utili in merito per uscire da situazioni e condizioni psicologiche che, tra l’altro, spesso non sono assolutamente da sottovalutare.

Come dimenticare un amore che non è corrisposto voltando pagina in questo modo

Prima di tutto, su come dimenticare un amore impossibile o non corrisposto, c’è da dire che non c’è la ricetta perfetta. In quanto tutto è molto soggettivo. Pur tuttavia, tutto non si può ricondurre a sfogare il proprio dolore, ma occorre sforzarsi di voltare pagina. E di farlo in fretta. Non solo mettendo da parte i ricordi, ma anche trovando la forza e la volontà di conoscere e di incontrare altre persone. Così come è altrettanto importante fare sport, dedicarsi agli hobby preferiti e, soprattutto, non rinunciare mai a trascorrere del tempo con gli amici, a partire da quelli più fidati.

