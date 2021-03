L’attuale normativa tributaria riserva delle particolari agevolazioni fiscali alle persone con disabilità ai sensi della Legge 104/92. Tra queste vi rientrano alcuni benefici fiscali a vantaggio di quei contribuenti che necessitano di particolari cure o strumenti e protesi. Nella presente guida approfondiremo l’argomento fiscale al riguardo e vedremo in che maniera è applicabile l’agevolazione.

Che cos’è l’IVA agevolata per Legge 104?

Quando si possono avere ausili per l’autosufficienza a IVA ridotta per Legge 104? Una persona con marcata limitazione all’autonomia e titolare di Legge 104, può fruire di alcune agevolazioni fiscali in base alla propria disabilità. Tra queste vi rientra l’IVA agevolata al 4%, anziché al 22%, secondo quanto stabilisce l’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986. Tale agevolazione risulta finalizzata all’acquisto di mezzi e strumenti necessari per l’accompagnamento, la comunicazione, la deambulazione e l’autosufficienza delle persone con disabilità.

In questa maniera si punta ad adattare l’ambiente alle esigenze che derivano dalle difficoltà che si riscontrano in ciascun caso di invalidità. L’acquisto di tali strumenti o protesi, dunque, deve avere un collegamento funzionale tra la patologia del soggetto ed i possibili effetti migliorativi sulla propria vita. Quando si possono avere ausili per l’autosufficienza a IVA ridotta per Legge 104 allora?

Cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate in merito all’acquisto di ausili e protesi

Un chiarimento circa l’applicabilità dell’IVA agevolata è rintracciabile all’interno della risposta ad interpello n. 422 del 24 ottobre 2019. L’Agenzia delle Entrate in tale occasione ha fornito dei chiarimenti circa le regole di fruizione di tale agevolazione. Laddove i sussidi favoriscano l’integrazione, l’autosufficienza e la comunicazione interpersonale, si possono prendere in considerazione ai fini dell’applicazione di IVA agevolata.

Questo è in stretta connessione con la documentazione medica che offre una valutazione specialistica del caso. Nell’elenco dei mezzi di ausilio che l’Agenzia delle Entrate ammette all’agevolazione IVA al 4% troviamo ad esempio: servoscala o simili; protesi o ausili per menomazioni funzionali permanenti; apparecchi acustici per sordi; protesi dentarie, apparecchi di oculistica o ortopedia; poltrone o veicoli simili per facilitare la deambulazione del disabile; opere di abbattimento di barriere architettoniche.

Approfondimento

A cosa si ha diritto con il 100% di invalidità