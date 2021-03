Ogni giorno, soprattutto le casalinghe e chi si occupa di pulizie, viene a contatto con diversi prodotti che possono creare anche dei problemi a volte anche molto seri alla propria salute. Ecco perchè la scelta dei detersivi, quando ci rechiamo al supermercato deve essere ben accurata.

Leggere le etichette è molto importante, specialmente per tutti coloro che sono allergici a questo elemento: il nichel.

Una volta il nichel era contenuto nella maggior parte dei detersivi, oggi molto meno e questo senza dover necessariamente rinunciare alla qualità del prodotto.

In questo articolo spieghiamo, perché acquistare i detersivi senza questo elemento che potrebbe essere nocivo.

Il nichel è un potente allergizzante e a contatto con la pelle potrebbe provocare forti irritazioni, infiammazioni e bruciore.

Questo metallo è presente anche in alcuni detersivi. Per capire quali sono basta semplicemente leggere l’etichetta. È necessario controllare che su questa, ci sia la dicitura ‘nichel tested’.

In effetti, trovare dei detersivi completamente privi di questo elemento è impossibile, ma quantità minime presenti sono ben tollerate dal nostro organismo.

Perché acquistare i detersivi senza questo elemento che potrebbe essere nocivo. I detersivi bio

Oggi è possibile trovare anche al supermercato moltissimi prodotti ecologici.

Questi prodotti devono avere delle certificazioni che ne garantiscono l’ecologia, che non sono stati testati su animali, che hanno un ridotto impatto ambientale, e che non nuocciono alla salute dell’uomo.

Ecco i requisiti di un vero detersivo biologico:

a) tensioattivi di origine naturale;

b) assenza di sbiancante ottico;

c) assenza di coloranti;

d) presenza di conservanti naturali;

e) presenza di profumi di origine naturale;

f) presenza di percarbonato di sodio;

g) formulazione ipoallergenica.

Alcune regole per l’uso

Anche l’uso del detersivo è importante.

Utilizzare le giuste dosi di prodotto per ottenere dei buoni risultati.

Scegliere detersivi con formule concentrate.

Programmare la lavatrice a pieno carico, a bassa temperatura e asciugare possibilmente i panni all’aria aperta.

Non adoperare candeggianti e igienizzanti chimici.