Quando scenderanno i mercati americani? Focus sul cacao e giudizi degli analisti su Boeing e Chevron

Il rialzo da inizio anno è superiore al 10% per i mercati azionari internazionali. Tutto sembra indicare che i prezzi potrebbero continuare a salire. C’è solo un neo e deriva dalle leggi della fisica: ciò che sale prima o poi aggiusterà il tiro e ritraccerà una parte del suo movimento. Quando potrebbe accadere? Le prossime date importanti di setup scadranno il 25 marzo e poi il 18 aprile. Inizierà da quel momento un movimento correttivo? Quando scenderanno i mercati americani?

Come mantenere il polso della situazione

La giornata di contrattazione del 21 marzo si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

39.781,37

Nasdaq C.

16.401,84

S&P500

5.241,53.

La tendenza grafica è impostata al rialzo. A parer nostro la cosa più giusta è quella di non far correre la mente. Cosa fare quindi? Seguire il movimento tenendo ben in mente i punti di inversione.

Probabile inizio di un ritracciamento se la chiusura di contrattazione odierna sarà inferiore ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

38.478

Nasdaq C.

15.861

S&P500

5.053.

Al momento non ravvìsiamo segnali che possano indicare un possibile inizio di un ritracciamento. Il Vix è tornato sul livello 13 ma rimane sempre in un’area di congestione senza dare segnali convincenti al rialzo e nemmeno al ribasso.

Quando scenderanno i mercati americani? Focus su Boeing e Chevron

Come valutano gli analisti Boeing e Chevron?

Boeing

Raccomandazione media Buy*

Numero di analisti 29

Ultimo prezzo di chiusura 187,8 USD

Prezzo obiettivo medio 257,5 USD

In base a questo giudizio le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 37%. Le azioni nelle ultime settimane hanno subito uan duscesa di oltre il 20%. Al momento gli oscillatori sembrerebbero in ipervenduto e sono stati toccati i minimi dell’ottobre 2023. Cosa potrebbe portare a una risalita dei prezzi?

Solo ritorni in chiusura mensile superiore ai 215 potrebbe iniziare a riportare il sereno. Primi segnali di inversione rialzista dal punto di vista grafico con una chiusura settimanale superiore a 196,07.

Chevron

Raccomandazione media Accumulate*

Numero di analisti 25

Ultimo prezzo di chiusura 154,6 USD

Prezzo obiettivo medio 176,1 USD

In base a questo giudizio le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 14%.

La tendenza di breve termine è rialzista. Solo ritorni in chiusura mensile inferiore ai 144,95 potrebbe iniziare a preoccupare. Primi segnali di cedimento dal punto di vista grafico con una chiusura settimanale inferiore a 149,59.

*Dati letti sul sito Marketscreener.

Andamento del cacao

Continua a salire la materia prima che da inizio anno ha segnato il minimo a 3.757 e il massimo a 8.493 con un rendimento del 121%. Quali sono i punti principali di supporto che potrebbero portare anche a un’inversione ribassista?

Solo ritorni in chiusura mensile inferiore ai 6.000 potrebbe iniziare a preoccupare. Al momento gli oscillatori sembrerebbero in ipercomprato. Primi segnali di cedimento dal punto di vista grafico con una chiusra settimanale inferiore a 7.716.

