Quando possono andare in pensione i nati nel 1957 e appendere al chiodo i ferri del mestiere? Considerate che chi appartiene alla classe 1957, nel 2020 compie o sta per compiere 63 anni e potrebbe meditare un’uscita in anticipo dal lavoro. Nel 2020 hanno potuto abbandonare la carriera lavorativa i nati nel 1953 che quindi hanno raggiunto i 67 anni necessari per l’accesso al trattamento previdenziale. A ciò si aggiunga il possesso del requisito contributivo poiché per la pensione di vecchiaia occorre un montante di contribuzione pari ad almeno 20 anni.

Se ci chiediamo quando possono andare in pensione i nati nel 1957 dobbiamo chiamare in causa la cosiddetta Ape sociale. Nell’articolo “Come andare in pensione con Ape sociale e a chi conviene” il lettore troverà informazioni sull’anticipo pensionistico. Ciò perché di fatto l’Ape sociale è uno strumento previdenziale che consente di anticipare di qualche anno il conseguimento della pensione.

Quando possono andare in pensione i nati nel 1957?

Il lavoratore il cui anno di nascita coincide con il 1957 dovrebbe iniziare a percepire l’assegno pensionistico all’età di 67 anni e 7 mesi. Il che equivale a dire che dovrebbe trattenersi al lavoro almeno fino al 2024. Nello specifico, il lavoratore nato nel gennaio 1957 matura il diritto al rateo pensionistico a partire da luglio 2024. Quello nato nel febbraio 1957 avrà accumulato i contributi necessari a partire da agosto 2024. I contribuenti che compiono gli anni a marzo dovranno attendere fino a settembre 2024 e il primo assegno pensionistico decorrerà dal 1° ottobre 2024.

Così procedendo di mese in mese si arriva ai lavoratori la cui nascita risale a dicembre 1957 che dovranno lavorare fino a settembre 2025. Per evitare di continuare a svolgere l’attività lavorativa fin quasi alla soglia dei 70 anni si può tuttavia sfruttare l’opzione che l’Ape sociale offre. Per accedere a questa forma di prepensionamento il lavoratore deve possedere 36 anni di contribuzione e deve appartenere a specifiche categorie.