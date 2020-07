Guadagnare soldi con un titolo azionario sottovalutato del 30%

Guadagnare soldi in Borsa non è mai facile, ma quando ci si imbatte in un titolo azionario che risulta essere sottovalutato del 30% qualunque sia l’indicatore utilizzato, allora la cosa diventa interessante.

È proprio questo il caso di Gefran, un titolo a piccola capitalizzazione che secondo il parere degli analisti è sottovalutato del 33% circa. Analoga sottovalutazione si ottiene andando a confrontare il fair value, calcolato con un discounted cash flow model, con le quotazioni attuali.

Nel caso specifico di Gefran, poi, anche la valutazione ottenuta utilizzando altri indicatori quali il PEG, PEG e PB mostra un titolo sottovalutato.

Ci sono, quindi, tutti gli ingredienti per puntare e guadagnare soldi con Gefran. Resta solo da verificare cosa ci dice l’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Gefran

Gefran (MIL:GE) ha chiuso la seduta del 7 luglio a quota 5,14€ in ribasso dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Attualmente la proiezione in corso sul time frame giornaliero è rialzista, ma stenta a decollare. Come si vede dal grafico, infatti, i primi due ostacoli lungo il cammino che portano verso il I° obiettivo di prezzo in area 5,6€ stanno frenando l’ascesa delle quotazioni.

Le prossime sedute, quindi, saranno decisive per capire il futuro del titolo una rottura di questi livelli aprirebbe le porte, infatti, verso gli obiettivi successivi indicati in figura. Da notare che la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 7,1767€ (III° obiettivo) distante circa il 30% dai livelli attuali.

Viceversa, la rottura di area 5,11€ farebbe precipitare le quotazioni verso i minimi annuali.

Time frame settimanale

Su questo time frame la situazione è molto complessa. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate da aprile all’interno del trading range 4,716€-5,4395€, dove il secondo livello corrisponde al II° obiettivo di prezzo. Da notare anche che l’ampiezza delle barre va riducendosi sempre più.

Ciò ci fa capire che si sta avvicinando un movimento direzionale molto deciso e violento. La prudenza, quindi, è fondamentale per evitare di perdere soldi. Monitorare, quindi, con molta attenzione la rottura in chiusura settimanale di uno dei due livelli indicati.

Al rialzo l’obiettivo successivo si trova in area 7,3258€ (II° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzista del 40% circa. Qualora, invece, venga raggiunta la massima estensione rialzista il guadagno diventerebbe dell’80% circa.

Da notare che il rialzo il corso è supportato da un segnale del BottomHunter.

Al ribasso, invece, la rottura di area 4,716€ farebbe precipitare le quotazioni verso i minimi annuali in area 3,6€.

Approfondimento

