Novembre è un mese importante per i percettori del reddito di cittadinanza. Ma quando arrivano i pagamenti dall’INPS del reddito di cittadinanza a novembre?

Si stima che circa 376mila famiglie non riceveranno a novembre il reddito di cittadinanza, perché terminate le 18 mensilità e pertanto il sussidio è stato sospeso.

Per altre 100mila famiglie circa, scatteranno i tagli fino al 20% del reddito di cittadinanza per non aver speso correttamente i soldi e non aver rispettato le regole stabilite dal Patto per il lavoro.

Insomma, i 2milioni e 419mila persone che beneficiano del sussidio e ricevono dall’INPS il reddito di cittadinanza, a novembre devono fare i conti con il taglio e con l’eventuale rinnovo del reddito di cittadinanza.

Ad esempio, chi ha presentato la domanda per il reddito di cittadinanza nel mese di aprile 2019, deve fare richiesta di rinnovo nel mese di novembre 2020, essendo scadute le diciotto mensilità.

Chi ha presentato la domanda nel mese di maggio 2019, deve presentare la domanda di rinnovo del reddito a dicembre 2020.

Chi ha presentato la domanda nel mese di giugno 2019, deve presentare la domanda a gennaio 2021 e così via, di mese in mese.

Ricordiamo che questa misura di contrasto alla povertà è riconosciuta a determinate persone solo in presenza di determinati requisiti stabiliti dalla legge n. 4/2019.

Quest’oggi, il Team di ProiezionidiBorsa, risponderà ai moltissimi lettori, beneficiari del sussidio, che vogliono conoscere la data di accredito dei soldi.

Non tutti ancora conoscono il meccanismo del reddito di cittadinanza, in particolare, coloro che lo percepiscono da poco tempo.

Per cui tra le domande più frequenti in rete c’è anche questa: quando arrivano i pagamenti dall’INPS del reddito di cittadinanza a novembre.

Quando arrivano i pagamenti dall’INPS del reddito di cittadinanza a novembre

Di regola, l’INPS provvede a ricaricare il reddito di cittadinanza sull’apposita carta, nei giorni compresi tra il 24 ed il 27 del mese.

In alcuni casi, anche a causa del particolare momento storico che stiamo vivendo per l’emergenza epidemiologica nonché economica, vi sono stati dei ritardi.

Per quanto riguarda i pagamenti dall’INPS del reddito di cittadinanza nel mese di novembre 2020, questi avverranno presumibilmente nei giorni compresi fra il 24 ed il 30.

L’utente può, comunque, consultare sul portale INPS all’indirizzo www.inps.it lo stato della propria domanda tramite SPID.

