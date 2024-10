Quali sono le città italiane in cui una persona single può acquistare più facilmente casa - Foto da pexels.com

Acquistare una casa da single in Italia può risultare impegnativo, ma alcune città offrono opportunità più accessibili rispetto ad altre. Gli esperti del mercato immobiliare sottolineano come il costo degli immobili e il reddito medio locale influenzino fortemente la possibilità di acquisto per una persona sola. Le città italiane più accessibili per i single sono spesso quelle dove il rapporto tra stipendi e prezzo al metro quadro è più favorevole, permettendo di considerare l’acquisto di un’abitazione anche senza un partner con cui dividere le spese.

Quali sono le città italiane in cui una persona single può acquistare più facilmente casa? Il parere degli esperti sui capoluoghi

Secondo quanto riportato dalla nota piattaforma immobiliare.it, non esisterebbero capoluoghi di regione in cui un single con un reddito medio potrebbe permettersi la metà degli immobili sul mercato. Ricordiamo che il reddito lordo medio in Italia si aggira attorno ai 33.000 euro l’anno e quello netto ai 24.000 euro.

Ci sono però comunque alcuni capoluoghi in cui il costo di una casa è minore, come Perugia e Catanzaro, con una percentuale di accessibilità del 44,9% e del 44,0%.

Ecco le più accessibili per chi non ha un partner

Quali sono le città italiane in cui una persona single può acquistare più facilmente casa? Secondo gli esperti di immobiliare.it, le città più accessibili per i single sarebbero Campobasso, Genova e Potenza. La percentuale di accessibilità di ciascuna di queste città sarebbe rispettivamente 41,2%, 40,7% e 30,5%.

Ovviamente c’è anche l’altra faccia della medaglia e cioè le città in cui difficilmente un single con un reddito medio netto riuscirebbe ad acquistare casa. Quali sono? La città meno accessibile d’Italia sarebbe proprio Firenze, una delle città più belle e pregne di storia del Bel Paese. Infatti, la sua percentuale di accessibilità è bassissima: 0,7%. Insomma, meglio optare per altri luoghi di residenza se non si ha un compagno o un coinquilino con cui dividere le spese d’acquisto.

Dove è meglio comprare un immobile per le coppie

Per le coppie, le città migliori sono invece Catanzaro, Perugia e Campobasso, con percentuali di accessibilità dell’85,1% e dell’82,9%.

Quanto costa una casa in Italia in media?

Dopo aver letto tutte queste informazioni, potrebbe venire spontaneo chiedersi quale sia il costo di un immobile in Italia mediamente. La risposta è 168.862 euro, con una media di 2.061 euro al metro quadrato. Esistono ovviamente regioni in cui le case tendono ad essere molto più economiche della media, come la Calabria. Si pensi che a Reggio Calabria il prezzo medio di un immobile è di 875 euro al metro quadrato, dunque incredibilmente più basso rispetto alla media del Bel Paese.

