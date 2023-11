Nelle Marche dei Borghi più belli d’Italia: un giorno nel paese a colori che ha appena ricevuto l’importante riconoscimento

Nell’Olimpo dei borghi più belli ci sono sette nuovi ingressi, piccoli gioielli ricchi storia e tradizioni di cui è puntellato il Bel Paese. Uno si trova nelle Marche tra l’azzurro del mare e il verde delle montagne a 273 metri sul livello del mare. È Monteprandone, in provincia di Ascoli Piceno.

Per raggiungere Monteprandone non ci si deve allontanare troppo dalla costa. Il borgo si trova a pochi chilometri da San Benedetto del Tronto, sull’Appennino marchigiano, tra la Valle del Tronto e la Valle del Ragnola. Usciti dall’autostrada A14 in direzione san Benedetto del Tronto/Ascoli Piceno, basta seguire le indicazioni per Monteprandone e ci si trova di fronte a un affascinante borgo medioevale.

Nelle Marche dei Borghi più belli d’Italia

Se viene chiamato borgo a colori, Monteprandone lo deve alla sua straordinaria posizione, tra il mare e gli Appennini. Dall’alto della rocca lo sguardo spazia su un panorama mozzafiato, dalle spiagge dorate di San Benedetto alle cime del Gran Sasso e dei Monti Sibillini. Lungo le strette viuzze del centro storico protetto dalle antiche mura si respira il Medioevo e la presenza di un cittadino illustre, San Giacomo della Marca.

In uno dei più antichi palazzi del borgo che risale al 1475 sono conservati 61 manoscritti del santo, di valore inestimabile. Lo spazio che li ospita è il Museo dei Codici, uno dei luoghi più rappresentativi della storia della comunità, che usa tecniche conservative all’avanguardia. Numerose sono le chiese legate alla figura del santo. A ricordarlo, in splendida posizione panoramica, c’è il santuario di San Giacomo delle Marche che si è sviluppato a partire da un antico nucleo risalente al 1449. Il 28 novembre il borgo festeggia il suo santo con una festa patronale che dal centro storico si estende fino alla frazione di Centobuchi.

Cosa fare in questa località?

Nelle Marche dei Borghi più belli d’Italia, oltre alla visita del borgo si possono fare escursioni e percorsi in mountain bike. In cinque minuti si raggiungono sia la montagna che il mare, la meravigliosa Riviera delle Palme che da San Benedetto si estende fino a Cupra Marittima. Da Monteprandone si può andare alla scoperta dei borghi vicini tra cui la gemma di Offida.

Tra le strutture ricettive ce ne sono alcune che hanno avuto un’ottima recensione degli utenti sulle piattaforme di preferenze e gradimento. La più gettonata è l’Osteria 1887, un locale storico con volte a crociera e romantiche grotte. Hanno avuto anche una buona recensione il Ristorante Tiamare nel centro storico e Il Sapore della Luna un agriturismo ubicato in un antico casale ristrutturato.