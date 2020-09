Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei sanitari sospesi?

Se stiamo ristrutturando il bagno, quasi sicuramente siamo di fronte al dilemma di quale tipologia di nuovi sanitari dobbiamo installare. Vanno scelti quelli sospesi o quelli a terra e, soprattutto, perché andare a scegliere un tipo, al posto dell’altro? In questa sede ci occupiamo solo di analizzare solo quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei sanitari sospesi.

Di cosa si tratta

Quando si parla di sanitari sospesi, si fa riferimento a quelli di ultima generazione. Si differenziano dagli scarichi a terra non tanto per il design. Infatti la principale differenza strutturale dei due tipi riguarda la posizione dello scarico. I sanitari a terra hanno lo scarico a pavimento, mentre quelli sospesi hanno lo scarico a parete. Si tratta di un dettaglio importantissimo, sia in sede di lavori da fare, che di spese da sostenere.

Svantaggi dei sanitari sospesi

Il riferimento non è tanto all’acquisto del modello in sé, quanto ai lavori necessari per installarli. Per i sanitari sospesi, infatti, i costi di installazione sono decisamente maggiori rispetto ai sanitari a terra. In molte abitazioni lo spessore dei tramezzi è di circa 8 cm, che purtroppo non sono sufficienti per reggere tutta la struttura dei sanitari sospesi. Ci vogliono infatti mura spesse 12 cm (più l’intonaco) per poterci addossare la cassetta di scarico e le staffe di sostegno. Ci sarebbe comunque un’alternativa se la parete non ha il giusto spessore. Quella di creare una controparete che ospiti la cassetta di scarico. L’alternativa ha due specifici svantaggi: uno, quello economico legato ai lavori per montarlo. Il secondo è in termini di perdita di qualche cm di profondità del nostro ambiente.

Vantaggi dei sanitari sospesi

Il primo vantaggio è la maggiore presenza di luce nel bagno. I sanitari sospesi infatti non interrompono completamente il cammino della luce che quindi si diffonde di più in tale ambiente. Si intuisce allora come questi sanitari potrebbero essere una migliore soluzione per un bagno con una piccola fonte di luce o proprio cieco. Sono adatti per quei bagni dove il pavimento è in legno, oppure più delicato.

Il secondo è legato al loro essere più silenziosi rispetto a quelli con lo scarico a terra. In quest’ultimo caso, infatti, quando tiriamo lo sciacquone si sente il rumore o le vibrazioni dell’acqua lungo le tubature. Specie se si abita ai piani medio ed alti di un condominio. Invece nello scarico a parete il percorso che compie l’acqua è brevissimo. Inoltre quasi tutti i produttori vendono ormai questi elementi con delle protezioni acustiche. In pratica si tratta di una sorta di foglio isolante che ha proprietà fonoassorbente, installato tra la parete ed il wc.

Un terzo vantaggio è dato dal fatto che occupano meno spazio. Questo beneficio si percepisce tuttavia appieno solo se li si installa al posto di vecchi sanitari a terra. Del tipo, staccati dalla parete. Solo in questo caso, infatti si guadagnano realmente dei cm in profondità e se il bagno è stretto può fare a differenza.

L’ultimo punto è il più dibattuto e riguarda l’igiene. Secondo alcuni sono più igienici dei sanitari a terra, altri la pensano in maniera diametralmente opposta.

Chi afferma sono più igienici, fa notare come il loro distacco da terra consenta di passarvi sotto lo straccio e di lavare il pavimento per intero. Chi sostiene il contrario punta il dito contro il fatto che spesso la scomodità di dover pulire la coppa inferiore del sanitario spinga spesso a saltare l’operazione. Punti di vista differenti, che si sciolgono alla luce di una sola considerazione. Tutto dipende da quale altezza sono sospesi gli elementi, ossia se consentono o meno anche la pulizia della loro parte inferiore.