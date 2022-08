Le amicizie, molto più dell’amore, sono ciò che ci sorregge anche nei periodi bui. I partner vanno e vengono e può capitare che l’amore finisca dopo anni passati insieme. Ma quando le storie si chiudono, abbiamo sempre gli amici a supportarci e a volerci bene. Per questo motivo, le compatibilità in fatto di amicizia sono forse più importanti di quelle sentimentali.

Ma proprio come esistono segni più fedeli o meno in amore, esistono segni inaffidabili nelle amicizie. Magari passiamo anni legati ad amicizie che riteniamo preziose, che poi si rivelano tossiche. Oggi vedremo proprio chi troviamo sul podio dei segni meno affidabili secondo l’astrologia.

Quali sono i segni zodiacali invidiosi e meno sinceri in amicizia

Al terzo posto si posiziona il segno dell’Acquario, governato dall’elemento dell’Aria. Un po’ come l’elemento che li governa, i nati sotto questo segno sono eterei. Ma nel senso che, spesso e volentieri, spariscono senza un apparente motivo e poi trovano scuse incredibili. Questo segno è molto possessivo con le amicizie, tanto da voler essere sempre al centro dell’attenzione. Ogni problema che si ha, ce l’hanno anche loro ma più grande, ma questo vale anche per le cose positive. Usano le bugie e le esagerazioni per mascherare una fragilità che fa crollare il loro castello di perfezione.

Medaglia d’argento per Vergine e d’oro per Cancro

Al secondo posto troviamo il segno della Vergine. I nati sotto questo segno ci mettono poco a prendere confidenza e a stringere amicizia con tutti. Ma non riescono quasi mai a stringere rapporti stretti e sinceri, perché sono un po’ opportunisti. Finché riescono ad avere tutto sotto controllo e a primeggiare, nessun problema. Se scendono in secondo piano, vanno sulla difensiva e possono anche pugnalare alle spalle. Non il classico amico su cui contare, insomma, che forse è meglio tenere lontano.

Finiamo con il Cancro, sul gradino più alto del podio dei segni meno sinceri. Anche se si tratta di bugie innocue, il Cancro non può fare a meno di esagerare tutto. La sua visione della realtà è un po’ distorta e fa di tutto per plasmarla dal suo punto di vista. Se si ha bisogno di lui per qualsiasi motivo, inventerà una scusa così assurda al limite del comico. Se al contrario, avranno bisogno loro, sono capaci di scrivere una vera e propria telenovela per convincerci ad aiutarli. Quindi, meglio prendere con le pinze le cose più assurde che raccontano.

Ecco che abbiamo visto quali sono i segni zodiacali invidiosi da cui diffidare e tenersi alla larga. È vero che si tratta di supposizioni date dalle congiunzioni astrali della nostra nascita. Ma non è così strano rendersi conto che a volte l’oroscopo sembra proprio azzeccarci. Se abbiamo qualche dubbio su potenziali amicizie tossiche, meglio approfondire. Ma non preoccupiamoci, come esistono segni meno sinceri, al contrario, esistono anche amici perfettamente compatibili.

