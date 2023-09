Quali sono i meccanici più ricchi d’Italia, come lo sono diventati e quanto guadagnano all’anno

Si dice che quella del meccanico sia una delle professioni meglio remunerate. Sicuramente una delle prime a cui in passato si pensava quando non si aveva voglia di studiare e si doveva imparare un mestiere. Andare in officina, perché il meccanico aveva lavoro sicuro e si potevano fare i soldi. Ma c’è meccanico e meccanico. Ecco chi sono quelli più ricchi.

La differenza tra meccanico povero e meccanico ricco sta nella parte imprenditoriale. Se un meccanico rimane a lavorare come dipendente difficilmente riuscirà a superare determinate soglie di reddito. Se un meccanico apre un’officina e rimane legato ai suoi clienti senza sviluppare la parte imprenditoriale difficilmente riuscirà a far crescere la propria azienda oltre certi limiti. Come in ogni campo è necessario imparare il mestiere, aprire una società e quindi occuparsi della parte imprenditoriale. Contatti, contratti, pubblicità, idee. Non sempre chi impara il mestiere del meccanico e lo fa poi per passione è in grado di affrontare un percorso simile.

Inoltre c’è un’altra difficoltà. Chi ha tirato su un’officina dal nulla per occuparsi della parte imprenditoriale dovrà imparare a delegare. E quando si sarà abituato all’idea dovrà trovare persone serie e fidate, professionisti che sanno fare il loro lavoro e non mandano l’officina in rovina. Non facile. Parliamo invece dei meccanici dipendenti e dei loro guadagni.

Si parte dal basso

Quali sono i meccanici più ricchi d’Italia? Era l’inverno del 1918, faceva freddo e aveva appena perso il padre. Un giovanissimo Enzo Ferrari si propose alla Fiat ricevendo un rifiuto quindi trovò lavoro nella carrozzeria Giovannoni settore recupero autocarri leggeri. Sappiamo che la storia ha riservato per Enzo Ferrari un posto particolare, il cavallino è uno dei marchi che rappresentano l’Italia nel Mondo e uno dei più quotati nel settore del lusso.

Diventare meccanico Ferrari non è facile, bisogna avere determinazione ed essere portati per lavori duri e prolungati. Ma viene comunque considerato un lavoro d’élite, perché si conoscono tante persone famose e si frequentano circoli riservati. Gli stipendi si aggirano tra i 45.000 e gli 80.000 euro all’anno. Sarebbero i più alti. Secondo alcune riviste specializzate guadagnano più degli ingegneri meccanici che arriverebbero a 60.000 euro l’anno. Gli stipendi variano in base ad anzianità, posizione e importanza all’interno nel team.

Quali sono i meccanici più ricchi d’Italia e quelli con più talento

Normalmente in Italia i meccanici guadagnano tra i 29.000 euro all’anno e i 40.000 euro all’anno per quelli più esperti che lavorano da più tempo. Difficile raddoppiare i 14 euro all’ora di un entry level, comunque l’esperienza porta naturalmente a stipendi migliori. Cercare la via del guadagno mettendosi alla prova con un settore competitivo come quello della Formula 1 non è facile ma nemmeno impossibile.

Si possono seguire dei corsi di formazione specifici e cercare di entrare nelle Accademy private sperando di essere notato da un talent scout dei team principali. L’ideale sarebbe partecipare a un tirocinio perché provando sul campo l’esperienza è più facile essere notati, capire se quello è il lavoro che fa per noi, conoscere qualcuno che può aiutarci. Si lavora con velocità, spesso senza orari, si ha a che fare con materiali sofisticati, bisogna avere molte conoscenze e preparazione. I meccanici di Formula 1 oltre allo stipendio hanno viaggi, vitto e alloggio pagato. Si lavora in giro per il Mondo ed è un privilegio, ma per arrivare fin lassù è necessario avere anche tanto talento.