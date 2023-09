Quanto guadagna Massimo Bottura, se è tra gli chef più ricchi di Italia e quanto costa mangiare al suo nuovo ristorante

Lo chef Massimo Bottura ha aperto un ristorante di nome “Il Gatto Verde”. Ecco chi è, il suo fatturato e quanto si paga per cenare nel suo nuovo locale, situato nel modenese.

Il nostro Paese vanta una grande tradizione culinaria che viene fieramente portata avanti dai suoi più grandi esponenti.

Tra questi c’è anche lo chef modenese Massimo Bottura, titolare dell’Osteria Francescana, che ha vinto ben tre stelle Michelin. La prima è arrivata nel 2002, la seconda nel 2006 e la terza nel 2012. In ben dieci anni è riuscito quindi a diventare uno dei nomi più rinomati della nostra cucina.

Quanto guadagna Massimo Bottura

Massimo Bottura risulta effettivamente tra gli chef più ricchi del nostro Paese, grazie ad un fatturato di circa 5 milioni di euro l’anno.

Il vertice della piramide è occupato dai fratelli Cerea, con un guadagno di 17,9 milioni di euro l’anno. Seguono i fratelli Aljamo, che fatturano ben 13 milioni di euro nello lasso di tempo. Solo dopo di loro si collocano volti noti della televisione italiana, come Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco, con guadagni di 9 e 8 milioni di euro l’anno.

L’apertura di un nuovo ristorante

Lo chef ha aperto il suo nuovo ristorante e cioè “il Gatto Verde”. Il nome è un omaggio a Enzo Ferrari, che soleva raccontare a suo figlio delle storie aventi per protagonista un gatto di colore verde.

Si tratta del terzo ristorante di Bottura che apre a Modena, dopo la già citata Osteria Francescana e Franceschetta 58. È ubicato a 20 minuti di macchina dalla città, nella country house Casa Maria Luigia.

Quanto costa mangiare al Gatto Verde

Il prezzo di un menù degustazione da 8 portate è di 140 euro a persona. Chi vuole mangiare alla carta può optare per antipasti dal costo che oscilla dai 20 e i 35 euro, per un primo piatto a 30 euro e per un secondo tra i 40 e i 60 euro di prezzo. Infine, può concludere la sua cena con un dolce pagandolo tra i 15 e i 25 euro.

Quindi, ecco quanto guadagna Massimo Bottura e il costo di una cena al Gatto Verde. Se si ha intenzione di mangiare lì, è consigliata la prenotazione, da richiedere sul sito ufficiale della struttura.

