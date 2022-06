Quali sono i fattori di rischio del mieloma, la malattia che ha colpito l’artista Giovanni Allevi a 53 anni

Orgoglio italiano, Giovanni Allevi è compositore e pianista di rilievo internazionale. Amatissimo dai giovani, ha un Diploma in Pianoforte e in Composizione e una Laurea in Filosofia. Tra i palchi più altisonanti, è stato alla Carnegie Hall di New York, al Teatro la Scala di Milano e all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Da poche ore l’annuncio social col quale comunica ai suoi fans l’interruzione dei suoi concerti. Il tutto perché ha «scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma». E scopriamo quali sono i fattori di rischio di una malattia molto insidiosa.

Di cosa si tratta

Secondo il Centro di Ricerca Humanitas, il mieloma multiplo è un tumore «che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo. Queste hanno la funzione di produrre gli anticorpi necessari a combattere le infezioni: le plasmacellule». Sostanzialmente si verificherebbe una produzione anomala di una proteina che somiglierebbe ad un anticorpo ma non ne avrebbe le caratteristiche immunologiche. Anzi, potrebbe aumentare «la viscosità del sangue e provocare danni ai reni».

Elementi da considerare

I fattori di rischio del mieloma sono diversi. Tra i primi ad essere elencati dall’Istituto Humanitas troviamo il fattore età. Infatti, la gran parte dei pazienti, come nel caso di Allevi, ha più di 50 anni e sono gli uomini ad essere leggermente più a rischio delle donne. Ancora, tra gli altri elementi, ci sono l’obesità e l’esposizione a radiazioni e a sostanze presenti nella lavorazione dell’industria del petrolio. Ovviamente non diciamo che chi presenta queste caratteristiche automaticamente sia condannato al mieloma. Semplicemente sono da considerarsi fattori che, in alcuni casi, espongono ad un maggior rischio.

Prima di Allevi, l’annuncio shock avviene da parte di Fedez in riferimento al tumore al pancreas. E oggi, lo stesso artista pop invia un messaggio di solidarietà al noto compositore. Tra i due c’è uno scambio social che fa il giro del web. Accade così, d’un batter d’occhio, che la malattia non risparmia un grande della musica. Allevi è anche «Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali; Stella d’Oro al Valor Mozartiano; Premio Falcone e Borsellino ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Ha ricevuto apprezzamenti di stima da Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, dal Premio Nobel Mikhail Gorbaciov. L’Agenzia Spaziale Americana NASA gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561». Di persone così tutta l’umanità ha un gran bisogno.

