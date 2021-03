L’attenzione estrema nei confronti del corpo sta sempre di più permeando la società di oggi. È tutto basato sull’immagine, il bello e il brutto, il magro e il grasso. Ogni cosa è vittima di un giudizio che passa prima dall’estetica. Si può dire che l’estetica sia un po’ sopravvalutata oggi? Forse sì, forse no, ma i dati parlano chiaro.

Come riporta il Corriere della Sera, gli interventi estetici dopo il primo lockdown sono aumentati del 20-25% e la crescita delle richieste non sembra arrestarsi. Addirittura, le donne italiane sono al quarto posto al mondo per ricorso alla chirurgia estetica.

Ma anche gli uomini non scherzano. Secondo l’ISTAT gli uomini che decidono di ricorrere ai ritocchini sono aumentati del 20-30% e i desideri riguardano, in particolare, un viso disteso e un corpo scolpito. E neanche la crisi economica sembra fermare questa impennata. Con l’ovvia buona pace di chirurghi e medici estetici.

Insomma, la chirurgia estetica non è più solo roba da donna. Ma quali sono gli interventi estetici più richiesti dagli uomini? Uno è sconvolgente. Vediamoli insieme.

La rinoplastica

La rinoplastica è tra gli interventi più richiesti dagli uomini. La voglia di rimodellare un naso che non piace, magari avvertito come troppo ingombrante o lungo, è sempre più diffusa. Per questo motivo gli uomini che decidono di sottoporsi a un intervento di rinoplastica aumentano di anno in anno.

La blefaroplastica

La blefaroplastica è un tipo di intervento estetico che riduce l’eccesso cutaneo. Può essere in corrispondenza delle palpebre, o di un rilassamento cutaneo che produce rughe o pieghe antiestetiche. L’obiettivo di chi si sottopone a questo tipo di intervento è distendere il viso, dando un’impressione di maggiore giovinezza.

L’addominoplastica

Il culto del viso perfetto, ma anche del corpo. Ecco perché alcuni uomini decidono di rimuovere l’eccesso adiposo sugli addominali con un intervento di addominoplastica. Con il Covid e l’Italia che cambia continuamente colori, affidarsi alle palestre diventa complicato, quindi ecco che alcuni uomini scelgono di sottoporsi a questo intervento. Insomma abbiamo risposto alla domanda “quali sono gli interventi estetici più richiesti dagli uomini?”, uno è sconvolgente. Ma di cosa si tratta?

La falloplastica

Già nel 2013 erano sempre di più i ragazzi che decidevano di sottoporsi a un intervento per allungare o ingrandire le dimensioni del proprio organo genitale. Nel 2019 l’adnkronos parlò di un reale aumento degli uomini che decidevano di ricorrere a interventi di questo tipo. Nella maggior parte dei casi, questa scelta era dettata dal “mito delle dimensioni perfette”.

Insomma, la chirurgia sta davvero spopolando. Si tratta di reale necessità, insicurezza o semplice voglia di piacersi?