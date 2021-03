L’impennata di casi dovuti al Covid 19 sta spingendo il Governo verso nuove misure restrittive, tra cui la chiusura delle scuole.

Come accaduto lo scorso anno, molti genitori dovranno fare i conti con le lunghe giornate da trascorrere in casa con i bambini. È dunque il momento dell’organizzazione per trovare delle valide alternative alla televisione, a internet o alle consolle.

Ecco allora 4 giochi originali per intrattenere i bambini in casa con oggetti di uso comune.

4 giochi originali per intrattenere i bambini in casa

Scivola a meta. I giocatori devono essere necessariamente due. Bisognerà munirsi di due fogli A4 per ciascun giocatore e posizionarli a terra all’inizio di una stanza. I partecipanti si sistemeranno con i piedi sul loro foglio e metteranno l’altro proprio davanti. Per avanzare si dovrà salire sul foglio davanti e subito dopo far scivolare quello rimasto indietro. Vince chi per primo raggiungerà la meta e prenderà l’oggetto lasciato a terra per segnalarla.

Acchiappa che scappa. Per questo gioco è necessario munirsi di un tagliere. Si dovrà posizionare al bordo del tavolo in modo da ottenere un piano molto inclinato (45 gradi). Dall’alto si faranno scivolare dei piccoli oggetti (possono essere pezzi di costruzioni, palline o matite colorate). Il bambino sarà seduto a terra e dovrà raccogliere con un piccolo contenitore quanti più oggetti possibili.

Arrotola per primo. Per questo gioco è possibile utilizzare due scatole delle merendine, due rotoli di carta igienica finita e due fili di lana. Sarà necessario bucare la scatola su uno dei lati corti e fissare l’estremità del filo di lana. Quest’ultimo dovrà essere lungo quanto la stanza in cui si svolgerà il gioco. L’altra estremità del filo andrà attaccata al rotolo di carta. All’interno della scatola va messo un peso, una mela ad esempio. Vince chi per primo arrotola tutto il filo e prende l’oggetto all’interno della scatola.

Con tutto il fiato che ho. In questo round bisogna avere a portata di mano due bicchieri di carta e due cannucce. I bicchieri andranno posizionati a terra e bisognerà farli spostare soffiando nelle cannucce. Vince chi per primo taglia il traguardo posizionato a fine stanza.

Ora è il momento di divertirsi con questi 4 giochi originali per intrattenere i bambini in casa.