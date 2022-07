Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Mai proverbio fu più azzeccato quando si parla di piante e di fiori. Visto che il gusto a volte fa la differenza e di conseguenza porta nel proprio giardino ad avere alcuni fiori e piante rispetto a tante altre.

Questo anche perché ci sono le piante e i fiori che, oltre a essere belli, sono anche caratteristici di alcune aree del Mondo, e per questo sono anche molto rari. Vediamo allora, senza fornire una lista esaustiva, perché sarebbe davvero impossibile, quali tra i fiori e le piante ci sono quelle che sono ritenute tra le più belle al Mondo.

Quali sono alcune delle piante e fiori più belli del Mondo e anche quelli più strani e rari

Nel dettaglio, partiamo da quella che è definita come la regina del giardino. Ovverosia, la rosa, che è considerata il fiore più bello del Mondo. In realtà, come sopra detto, c’è chi alla bellezza delle rose preferisce, invece, quella dei tulipani che spiccano a loro volta tra i fiori più belli del Mondo insieme alla dalia, alle ninfee e ai fiori di ciliegio.

Questi ultimi, tra l’altro, sono presenti in Italia in molti giardini seguendo la tradizione giapponese. In Giappone, infatti, i fiori di ciliegio sono portatori di amore, felicità e buon auspicio.

Questa è quindi la risposta a quali sono le piante e i fiori più belli del Mondo. Senza dimenticare, tra le piante di straordinaria bellezza, l’iconica Begonia maculata e la Dicentra che è anche nota come Cuore sanguinante. Vediamo ora, invece, di fornire un elenco di alcune tra le piante e tra i fiori più strani e anche più rari.

Dall’Amorphophallus titanum alla Middlemist camellia

Tra le piante che sono più strane e più rare segnaliamo l’Amorphophallus titanum che è nota anche come aro titano o aro gigante. È possibile trovare questa pianta nell’isola di Sumatra. Presenta la caratteristica di essere, nel Mondo vegetale, la pianta con la più grande infiorescenza non ramificata.

Tra i fiori più rari e più strani, invece, spicca la Middlemist camellia che è di colore rosso e che è molto simile a una rosa rossa. Si stima che al Mondo esistano pochissimi esemplari di un fiore che è rarissimo proprio perché in via di estinzione. Si conterebbero addirittura solo due esemplari nel Regno Unito e in Nuova Zelanda.

