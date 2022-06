Molto spesso gli automobilisti si accorgono e rilevano d’aver violato il Codice della Strada molto tempo dopo rispetto a quando l’infrazione è stata realmente commessa. Questo accade quando la contravvenzione, anche dopo che sono passate parecchie settimane, arriva direttamente a casa.

Tutto ciò accade quando l’automobilista commette l’infrazione e, nello stesso tempo, non è raggiungibile. Non a caso, la classica multa che arriva direttamente a casa è quella relativa al controllo elettronico della velocità con l’autovelox. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto, anche per capire se c’è qualche modo per conoscere in anticipo il fatto che presto il postino busserà alla nostra porta per notificare proprio la contravvenzione.

Quali multe arrivano a casa e come si fa a sapere se la contravvenzione sta arrivando per non farsi trovare impreparati

Nel dettaglio, considerando proprio la multa legata al controllo elettronico della velocità con l’autovelox, non esiste un database che si possa consultare e che possa far capire che la multa sta arrivando. Quindi, non resta che attendere la notifica.

Su quali multe arrivano a casa, invece, c’è da dire che tutto cambia quando la multa è notificata ma non è stata pagata. In tal caso, infatti, le somme potranno essere successivamente iscritte a ruolo e quindi l’importo da pagare, con tanto di sanzioni aggiuntive, sarà consultabile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Accedendo con credenziali come la Carta Nazionale di Servizi (CNS) e la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Contravvenzione a casa non solo per velocità eccessiva, ecco perché

Sebbene spesso sul parabrezza ci sia la cosiddetta “velina” attestante la multa, in realtà conta sempre la notifica a casa della contravvenzione. In quanto è da quando il postino notifica la multa che decorrono poi i termini per pagare o per fare ricorso.

Inoltre, a casa non arrivano solo le multe legate al controllo elettronico della velocità con l’autovelox, ma anche tante altre contravvenzioni legate alla violazione del Codice della Strada. Dal passaggio con il rosso al semaforo all’ingresso non autorizzato nella ZTL, passando per il divieto di sosta e per il sorpasso vietato.

Quindi, rispetto alle multe con la contestazione immediata, ovverosia all’atto della violazione, le contravvenzioni che arrivano con la notifica a casa sono sempre con la contestazione che è differita. Da quando la contravvenzione è notificata, infatti, l’automobilista nei termini previsti potrà poi decidere se pagare oppure se presentare opposizione e quindi il ricorso.

Approfondimento

Attenzione perché è un errore pagare o contestare le multe del Codice della Strada che ci arrivano a casa in questo caso piuttosto comune