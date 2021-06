Non è semplice resistere alla tentazione di trascorrere piacevolmente il tempo in compagnia delle vicende di alcune fiction e serie televisive. Ve ne sono alcune in particolare che hanno un alto potere seduttivo perché riescono a catturare l’attenzione degli spettatori. E soprattutto a creare una sorta di legame emotivo con i personaggi che diventano familiari perché raccontano e descrivono drammi e gioie quotidiane molto comuni. Capita spesso di attendere con entusiasmo l’appuntamento serale con un altro episodio ricco di scene passionali e coinvolgenti.

Attualmente i consumatori possono scegliere fra una gamma assai varia di piattaforme televisive che offrono programmi a pagamento per rilassarsi a fine giornata. I prezzi dei diversi pacchetti non sono particolarmente alti e spesso alcuni servizi sono visibili gratuitamente in associazione ad altri abbonamenti. I nostri consulenti hanno già indicato “Quanto costa Netflix e come risparmiare dividendo l’abbonamento con amici e parenti”. Ma a prescindere dalla piattaforma, probabilmente molti hanno perso una strepitosa serie tv con storie intriganti di coppie passionali.

Si intitola “Shameless” la serie tv di qualche anno fa che ha vinto pochissimi premi ma meriterebbe riconoscimenti assai prestigiosi. E ciò perché oltre al livello di recitazione degli attori particolarmente elevato, Shameless tocca il cuore degli spettatori. Si tratta di una commedia perché fa sorridere e spesso le vicende strappano la risata, ma le storie sono talvolta drammatiche. Raccontano infatti le problematiche quotidiane di giovani e adulti alle prese con disagi psicologici e problemi di natura economica.

Gli episodi ben descrivono il dramma familiare di ragazzi che devono provvedere a se stessi perché abbandonati dalla madre e affidati ad un padre alcolizzato. Tuttavia anche il modo adulto appare in difficoltà nella gestione della lotta contro insoddisfazione, difficoltà relazionali e disturbi psichici. Lo spettacolo della miseria umana che questa serie tv propone non risulta però mai pesante e noioso. A rendere frizzante e sempre divertente le atmosfere intervengono infatti il carattere travolgente dei personaggi e i mille espedienti cui ricorrono per tirare a campare.