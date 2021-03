Tra i disturbi di salute più comuni e spesso più fastidiosi con cui molti di noi devono fare i conti ogni giorno, c’è il temibile reflusso gastroesofageo. Quasi tutti ne soffrono almeno occasionalmente e per alcuni può diventare una vera e propria patologia, che diminuisce la qualità della vita. Ovviamente in caso di reflusso invalidante è fondamentale rivolgersi a un medico, ma se questo fastidio ci colpisce saltuariamente in maniera meno grave, possiamo correre ai ripari anche da soli, adattando la nostra dieta e il nostro stile di vita per prevenire l’insorgere del reflusso gastroesofageo. Vediamo quindi quali cibi conviene introdurre nella dieta per combattere il reflusso

Consumiamo cibi non irritanti e non acidi

La prima regola è ovviamente quella di evitare i cibi acidi, troppo grassi o troppo speziati. Questi cibi, infatti, possono causare irritazione nello stomaco, peggiorare l’acidità e provocare un episodio di reflusso. Da evitare anche cipolle, soprattutto crude, e aglio, in quanto difficili da digerire.

Anche le bevande gassate sono sconsigliate, che possono causare eccessiva pressione all’interno delle pareti dello stomaco. Ma se conosciamo i cibi da evitare, quali invece possono portare beneficio? Ecco quali cibi conviene introdurre nella dieta per combattere il reflusso.

Sì a verdure a foglia verde, riso, cereali, meloni e banane

Introduciamo senza timore nella nostra dieta cibi con basso livello di acidità. Da preferire sono ad esempio le verdure a foglia verde, che non provocano acidità di stomaco. Consumiamo anche riso, meglio se non troppo condito, e avena. Anche i frutti con basso contenuto acido possono essere un toccasana se soffriamo di reflusso gastroesofageo. Approvati quindi melone, anguria, e banane.

Non dimentichiamo che anche le tisane possono avere un ruolo importante per combattere i disturbi gastrici. Una tisana digestiva al finocchio, ad esempio, può fare miracoli per aiutarci a combattere il reflusso. Ecco anche un altra tisana miracolosa con solo due ingredienti per digerire prima di andare a letto.