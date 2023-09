La moda è da sempre stata uno dei settori chiave del Made in Italy. A Piazza Affari le principali società quotate di questo settore sono Moncler e Brunello Cucinelli. Quali azioni preferire tra queste due sulla base della valutazione e delle raccomandazioni degli analisti?

Le indicazioni che arrivano sulla base dei multipli di mercato?

Partiamo da un dato di fatto. Tutte le azioni appartenenti al settore dei beni di consumo non durevoli sono caratterizzate da multipli di mercato elevati. Nel caso del rapporto prezzo su utili, ad esempio, Moncler e Brunello Cucinelli hanno un valutazione superiore a 30x e 50x, rispettivamente. Livelli chiaramente molto elevati, ma che nel confronto relativo favoriscono la società famosa per i suoi piumini.

La situazione si inverte nel momento in cui si va a considerare il rapporto tra prezzo e fatturato. Anche in questo caso, però, il valore assoluto del rapporto, per entrambi i titoli azionari, è molto elevato.

In generale, quindi, dal punto di vista dei multipli di mercato non ci sono molte differenze.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti hanno idea molto chiare riguardo il titolo Moncler. Se si guarda al prezzo obiettivo a un anno espresso da ciascuno di loro negli ultimi tre mesi, infatti, anche nel caso più pessimistico il titolo è visto sottovalutato, seppure di poco, di oltre il 2%. In media, invece, le azioni Moncler sono sottovalutate di circa il 20%. Il rating medio, invece, è buono con indicazione media Compra

Per Brunello Cucinelli la view degli analisti è leggermente peggiore rispetto a quella di Moncler. Come si vede dal grafico, infatti, se il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione pari a circa il 16%, il rating medio è Neutro. Per cui secondo gli analisti questo titolo azionario non è da preferire rispetto a Moncler.

Quali azioni preferire tra Brunello Cucinelli e Moncler: conclusioni?

Non c’è una grossa differenza tra le due azioni. Viste le raccomandazioni degli analisti, però, il titolo Moncler si fa leggermente preferire.

