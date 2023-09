2 primi piatti economici e facili da cucinare con le melanzane: spendi meno 5 di euro e non rinunci al gusto

Vuoi risparmiare sul cibo? Ecco come cucinare con pochi euro dei primi piatti sfiziosissimi per i tuoi pranzi.

Quando si tratta di far quadrare il bilancio familiare è bene porre un limite a qualunque spesa, incluse quelle sul cibo.

Quindi, bisogna cercare di preparare gustosi piatti spendendo il meno possibile. Proprio per questo ti consigliamo 2 primi piatti economici e facili da cucinare con le melanzane, una verdura di stagione. Nello specifico, ti proporremo delle linguine con uno speciale pesto e dei rigatoni con zucchine e pomodorini: entrambi piatti freschi, facili e veloci.

2 primi piatti economici e facili da cucinare con le melanzane: meno di 5 euro per questa pasta con pesto

Tutti conosciamo il classico pesto genovese con il basilico. In pochi sanno che è però possibile prepararne uno con mandorle e melanzane.

Gli ingredienti per quattro persone sono: 320 g di linguine, 1 kg di melanzane lunghe, 50 grammi di mandorle pelate, scorza di 1 limone, sale, pepe e del grana grattugiato. Chi vuole può insaporire questo piatto con qualche fogliolina di menta.

Il costo di 500 grammi di linguine si aggira tra 1.15 e 1.50 euro a seconda della marca scelta. Come puoi vedere, ne avanzeranno anche poco meno di 200 grammi, che potrai impiegare per altre preparazioni. Un chilo di melanzane costa circa 70 centesimi. Un po’ più costose le mandorle, di cui 100 grammi costano dai 2 ai 3 euro. Anche in questo caso, tuttavia, ne avanzeranno molte. Il prezzo per 1 kg di limoni va dai 2 ai 3 euro, quindi è chiaro che un singolo agrume costi davvero poco. Il resto sono condimenti che tutti abbiamo in casa, eccetto per la menta, la cui presenza non è obbligatoria.

Preparazione

Lava e asciuga le melanzane. Quindi falle cuocere in forno ventilato preriscaldato a 220° per 45 minuti circa.

Prima di farlo, bucale leggermente con i rebbi della forchetta. Toglile dal forno e lasciale intiepidire, intanto cuoci la pasta. Solo poi rimuovi le estremità superiori, tagliale in lungo e dividile a metà. Estrai la polpa ormai morbida con l’aiuto di un cucchiaio ed elimina l’acqua di vegetazione usando un colino. Mettere la polpa in un frullatore e aggiungi le mandorle pelate. Frullale insieme e aggiungi un po’ di grana, per poi insaporire il tutto con sale, pepe e scorza di limone.

Infine, unisci il pesto alla pasta, manteca e aggiungi qualche fogliolina di menta.

Rigatoni con zucchine e pomodorini

In questo caso serviranno 320 grammi di rigatoni, 500 g di melanzane, 300 g di datterini, basilico, aglio, sale, pepe e un cipollotto.

Una confezione da 500 g di rigatoni ha un prezzo che oscilla tra 1.18 e 4.30 euro a seconda della marca scelta. Volendo risparmiare, si opterà ovviamente per quella più economica. Qualche esempio? I rigatoni Rummo o La Molisana, dal costo rispettivamente di 1.18 e 1.39.

Il costo di 400 grammi di datterini, invece, oscilla tra i 2 e i 3 euro e ne avanzerebbero 100 grammi, che potrai riutilizzare in altre occasioni. Abbiamo già detto quale sia il prezzo delle melanzane. I restanti ingredienti sono invece dei condimenti già presenti in casa o comunque dal prezzo irrisorio.

Preparazione

Lava, asciuga e pulisci le melanzane poi tagliale a fette di 1 cm di spessore e infine a cubetti regolari. In una padella, versa un po’ di olio extravergine di oliva e fai rosolare l’aglio e il cipollotto, dopo averlo tritato.

Togli l’aglio e aggiungi le melanzane. Falle cuocere per qualche minuto. Taglia i pomodorini e aggiungili alle melanzane e lasciali cuocere insieme a fuoco basso. Intanto, metti a cuocere la pasta.

Scola quest’ultima quando è al dente e versala nella padella del condimento. Dunque, fai saltare il tutto a fuoco vivace per pochi minuti. Ecco che il tuo primo piatto super economico sarà pronto! Non ti resterà che guarnirlo con qualche fogliolina di basilico e mescolare.

