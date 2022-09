Quale lavoro sopra i 5.000 euro si può fare con la pensione Quota 100 e 102

Il Decreto 4/2019 che ha introdotto la pensione con la Quota 100 è abbastanza chiaro al riguardo. Il reddito da pensione non può essere cumulato con lavoro autonomo e dipendente. Ed è permesso solo il lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro. Per chi non rispetta queste regole il rischio è grande: la sospensione del trattamento pensionistico per l’anno solare in cui non si è rispettato il divieto. E la restituzioni delle mensilità di pensione percepite in quell’anno.

Il grosso limite di Quota 100 e 102

Lo stesso divieto lo ha ereditato la Quota 102, visto che la Legge di Bilancio 2022 che l’ha introdotto apporta solo marginali modifiche al Decreto 4/2019. Modifiche che riguardano solo l’età di accesso, che da 62 passa a 64 anni, e la scadenza della misura che dalla fine del 2021 passa alla fine del 2022.

Anche chi va in pensione con la Quota 102, quindi, non può cumulare reddito da lavoro con quello da pensione. Se non per l’eccezione sopra descritta. Ma ecco quale lavoro sopra i 5.000 euro è possibile svolgere per chi si è pensionato con le due misure in questione. Perché, anche se non sembra, il divieto è molto pesante. Basti pensare che in molti casi anche con uno stipendio di 2.000 euro non si ha diritto ad una pensione altissima. Ed in molti casi il pensionato ha bisogno di avere altre entrate.

Il reddito che non si cumula

Ci sono delle attività lavorative che non rientrano né nel lavoro autonomo né in quello dipendente. Ma non rientrano neanche nel cosiddetto lavoro autonomo occasionale. Si tratta dei compensi percepiti per l’attività sportiva dilettantistica che, tra l’altro, fino ad una determinata somma non rientrano neanche nel reddito complessivo che determina le aliquote IRPEF.

Per questa tipologia di redditi, infatti, fino alla soglia dei 10.000 non c’è imposizione fiscale. Per i redditi che eccedono questa somma, invece, è dovuta una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% fino alla soglia dei 20.658,28 euro.

Quale lavoro sopra i 5.000 euro si può fare con la pensione Quota 100 e 102

Per il pensionato con Quota 100 e 102, quindi, è possibile svolgere attività sportiva dilettantistica e percepire compensi sopra i 10.000 euro? E questo senza il rischio di perdere la pensione percepita? Sono domande più che lecite a cui la circolare INPS 117 del 9 agosto 2019 non fornisce una risposta. Nella stessa, infatti, sono elencati i redditi incumulabili e quelli cumulabili con la misura. Ma il reddito derivante da attività sportiva dilettantistica non viene minimamente menzionato.

Questa tipologia di compensi, come chiarisce lo stesso INPS nella circolare 174 del 2017, sono da considerarsi diversi da quelli autonomi, e anche dal lavoro autonomo occasionale. E proprio per questo è presumibile che tale tipologia di lavoro sia pienamente cumulabile con la pensione in questione. Tra l’altro, nel triennio di applicazione della Quota 100 e nel 2022, l’INPS non è mai intervenuto chiarendo la questione. E l’interpretazione, quindi, è lasciata alla sede territoriale dell’Istituto.

