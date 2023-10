Quale è la scuola più costosa al Mondo? Un sogno a due passi dall’Italia esiste con una retta annuale incredibile 

Sicuramente non sarà accessibile ai comuni mortali ma quanto si paga veramente nella scuola più esclusiva al Mondo? Quali sono le attività svolte dai suoi allievi?

Scegliere la scuola da far frequentare ai propri figli, sia pubblica che privata, è una gran responsabilità per i genitori. Scegliere l’istituto che possa costruire le basi per il futuro e li aiuti a costruire un progetto non è cosa affatto semplice. Spesso ci si chiede se sia meglio far frequentare ai propri figli una scuola privata o pubblica, quali siano i vantaggi e gli svantaggi. Come per ogni cosa, la verità è nel mezzo. La scuola pubblica sicuramente ha vantaggi di tipo economico e dovrebbe garantire a tutti lo stesso livello di preparazione. Mentre la scuola privata, invece, avendo costi più elevati dovrebbe presentare servizi migliori e garantire qualità e standard più elevati. Tuttavia è doveroso dire che, a prescindere dal tipo di scuola frequentato, lo studio, l’impegno costante e il sacrificio premiano sempre.

Ma quale è la scuola più costosa al Mondo? A quanto può arrivare la sua retta annuale?

Al di là delle nostre scelte e possibilità, esistono delle scuole dai costi assolutamente incredibili e sicuramente accessibili a pochi fortunati. Per la frequentazione di tali scuole la retta annuale può arrivare ad oltre 90.000 euro. Ma quale è la scuola più costosa al Mondo? L’Institut Le Rosey, è uno dei più rinomati e prestigiosi istituti scolastici che vede tra i suoi alunni i figli delle più importanti famiglie nobiliari. È tra i più antichi della Svizzera, fondato nel 1880 sullo Chateau du Rosey con sede a Rolle, sulle sponde del lago di Ginevra. Il collegio è unicamente internazionale e bilancia i rigorosi risultati accademici con l’eccellenza sportiva e artistica. Qui gli studenti possono sviluppare tutti i loro talenti grazie alla filosofia educativa dell’istituto. Lo scopo del collegio infatti è sviluppare i talenti individuali degli allievi attraverso lo studio accademico, i programmi artistici e lo sport. La fascia d’età dei ragazzi è tra gli 8 e i 18 anni. Mentre la quota di vitto e insegnamento parte da circa 87.000 franchi per gli Junior e da 119.000 franchi per Cadetti e Senior.

Cosa si studia in questo istituto

Nella scuola più costosa al Mondo, i ragazzi possono godere di esclusivi campi estivi e invernali. In particolare in primavera ed autunno hanno a disposizione il campus in riva al lago a Rolle, mentre in inverno, in montagna a Gstaad. Oltre agli studi accademici, sono previste tantissime attività extra curriculari, attività sportive, eventi culturali, gite nel weekend, viaggi, beneficenza e impegni per progetti umanitari. L’istituto insomma incoraggia la vita comunitaria dei ragazzi, abbinando agli studi tantissime attività volte a potenziare le loro conoscenze in ogni ambito.