Questa è una settimana importante in quanto potrebbe dare indicazioni sulla tendenza che i prezzi potrebbero mantenere fino al setup statico del 16 agosto. Come si potrebbe arrivare a questa data? Quale direzione prenderanno da oggi i mercati?

Dove potrebbe andare il Bitcoin euro?

La criptovaluta negli ultimi giorni si è mossa in area 62.000 euro, dopo che nel corso dell’anno ha segnato il minimo 35.445,18 e il massimo a 67.448,73. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo e questo lascerebbe presupporre un’imminente accelerazione rialzista. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 49.511,38, segnato durante la settimana dell’1 luglio. Il suo cedimento in chiusura settimanale non vedrebbe supporti rilevanti fino all’area di 32.473, dove attualmente transita la media mobile a 200 settimane.

Dove potrebbero essere dirette le azioni Saipem?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 2,37 euro, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 1,2470 e il massimo a 2,471. L’Alligator Indicator sui time frame giornalieroe settimanale è impostato al rialzo. Il supporto di lungo termine più importante al momento è 1,9780, segnato durante la settimana del 10 giugno.

Come riportato da alcune riviste specializzate il consenso medio degli analisti è il seguente:

raccomandazione Buy con target a 2,874 euro, con una sottovalutazione stimata del 21% circa.

Il commento sui mercati di Algebris Investments

“La scorsa settimana, l’ex presidente americano Donald Trump ha delineato il suo piano per un eventuale secondo mandato presidenziale, che include tagli alle tasse sulle imprese, tariffe severe contro la Cina e una politica estera minimalista. Questo approccio dovrebbe sostenere i mercati azionari americani, concentrandosi sulla crescita e sulle imprese domestiche, mentre Europa e Asia potrebbero risentire negativamente delle tariffe. Sul fronte valutario, nonostante la preferenza per un dollaro debole, la politica commerciale potrebbe rafforzare la valuta, come avvenuto nel 2018-19. I mercati obbligazionari potrebbero subire pressioni negative a causa dei costi dei tagli fiscali previsti, stimati tra 3 e 4 trilioni di dollari nei prossimi quattro anni.

Per quanto riguarda la BCE, nella riunione di luglio ha mantenuto i tassi fermi al 3,75% e ha indicato la possibilità di un secondo taglio a settembre. La Presidente Lagarde ha ridimensionato l’aumento dell’inflazione recente e ha previsto una crescita più lenta per il 2024 rispetto alle proiezioni di giugno. La BCE sembra avviata verso un ciclo di tagli dei tassi, con i mercati che stimano un’80% di probabilità di un taglio a settembre e un totale di 100 punti base di tagli nei prossimi dodici mesi.”

Quale direzione prenderanno da oggi i mercati? I livelli di breve termine per mantenere il polso dei mercati

La seduta di contrattazione del giorno 22 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.542

Eurostoxx Future

4.928

Ftse Mib Future

34.849

S&P500

5.564,4.

La giornata di ieri non ha ancora aggiunto alcuna variazione al quadro tecnico in corso. La tendenza settimanale continua a essere ribassista per tutti gli indici analizzati in questa sezione. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure della settimana superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

La chiusura odierna potrebbe confermare o smentire la tendenza dei prezzi degli ultimi giorni.

Lettura consigliata

Mare limpido e cristallino in questa splendida regione italiana, ecco qual è e quando costa una casa lì