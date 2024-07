Mare limpido e cristallino in questa splendida regione italiana, ecco qual è e quando costa una casa lì

La Liguria, con le sue incantevoli coste, borghi pittoreschi e un clima mite tutto l’anno, è una delle destinazioni più ambite per chi desidera acquistare una casa al mare. Ma dove conviene comprare e quanto costa? Scopriamo insieme le località più belle e i prezzi aggiornati per realizzare il sogno di una casa al mare in questa splendida regione.

1. Cinque Terre

Le Cinque Terre, patrimonio mondiale dell’UNESCO, sono famose per i loro affascinanti villaggi colorati arroccati su scogliere a picco sul mare. Località come Riomaggiore, Manarola e Vernazza offrono viste mozzafiato e un’atmosfera unica. Tuttavia, la popolarità di questa zona rende i prezzi delle case piuttosto elevati. Si può facilmente superare i 5.000 euro al metro quadro per una proprietà con vista mare.

2. Portofino

Portofino è sinonimo di lusso e glamour. Questo piccolo borgo di pescatori è diventato un ritrovo per celebrità e milionari. Le proprietà qui sono tra le più costose della Liguria, con prezzi che possono superare i 10.000 euro al metro quadro. Nonostante il costo, l’esclusività e la bellezza di Portofino continuano ad attrarre acquirenti da tutto il mondo.

3. Alassio

Alassio è conosciuta per la sua lunga spiaggia di sabbia e il famoso “muretto” con le firme di personaggi celebri. È una località vivace e ideale per le famiglie. I prezzi delle case variano notevolmente a seconda della vicinanza al mare e della tipologia di abitazione, ma in media si aggirano intorno ai 4.000 euro al metro quadro.

4. Sanremo

Sanremo, la città dei fiori e del famoso festival della canzone italiana, è una delle destinazioni più popolari della Riviera dei Fiori. Oltre alla cultura e agli eventi, offre splendide spiagge e un’ampia scelta di immobili. I prezzi delle case vista mare si attestano intorno ai 3.500-4.500 euro al metro quadro.

5. Finale Ligure

Finale Ligure è perfetta per chi cerca un mix di storia, natura e mare. Le sue spiagge sono tra le più belle della regione, e il centro storico è affascinante. Con prezzi medi che variano dai 3.000 ai 4.000 euro al metro quadro, Finale Ligure rappresenta una buona opzione per chi desidera un equilibrio tra costo e qualità della vita.

Dunque, acquistare una casa al mare in Liguria può essere un investimento eccellente, sia per godere di una seconda casa in una delle regioni più belle d’Italia, sia per il potenziale di affitto turistico. Tuttavia, è importante valutare attentamente le diverse località e i relativi costi. Le Cinque Terre e Portofino offrono panorami spettacolari e un’atmosfera esclusiva, ma a un prezzo molto elevato. Località come Alassio, Sanremo e Finale Ligure offrono un buon compromesso tra bellezza, servizi e costi.

Indipendentemente dalla scelta, la Liguria con il suo mare cristallino e i suoi pittoreschi borghi non deluderà mai chi decide di investire in una casa al mare in questa regione incantevole.

