Fare le pulizie di casa non è la passione di nessuno. Almeno, di nessuna persona che possa essere considerata socialmente normale. Facili ironie a parte, ci sono molte teorie sul momento migliore per eseguire quest’operazione.

Ci sono i partigiani della mattina, quelli del pomeriggio e altri della sera. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo essere neutri, e andiamo ad analizzare tutte queste tre scelte. Quindi, qual è l’ora migliore per scopare?

Mattina

Chi scopa il soggiorno, la camera da letto o la cucina durante la mattina, compie allo stesso tempo due scelte. La prima è molto positiva: avrà una casa perfetta durante tutta la giornata. La seconda, più che essere negativa è limitante.

Se una persona ha il tempo di fare le pulizie di casa la mattina, non ha troppe altre cose da fare. Forse disoccupato, forse poco interessato a vedere altre persone. Ad ogni modo, una persona che custodisce divinamente la casa, quasi come una vestale. Forse però, custodisce meno la propria salute sociale.

Pomeriggio

Il pomeriggio potrebbe rappresentare il momento migliore per pulire la casa. Infatti, non siamo ancora troppo stanchi per la giornata trascorsa e abbiamo le giuste energie per affrontare questa fastidiosa incombenza.

Tuttavia, pulire la casa di pomeriggio è una scelta ottimale quando non vige nessun coprifuoco. Di questi tempi, col coprifuoco in vigore, pulire la casa di pomeriggio può significare l’annullamento di appuntamenti sociali con amici. Attenzione quindi.

Sera

Non ci resta che la sera. Si sarà capito che, secondo chi scrive, scopare il pavimento della cucina, del soggiorno e di tutte le stanze la sera è la scelta se non migliore almeno non peggiore.

Tuttavia, ricordiamoci che se viviamo in un palazzo, ci saranno sicuramente dei regolamenti sul rumore. Forse, azionare l’aspirapolvere alle 10:30 di sera è perfetto per noi, meno per i nostri amabili vicino. Qual è l’ora migliore per scopare? Senza dubbio, la sera.

