Un modo di dire molto diffuso recita queste parole: “fritta è buona anche una ciabatta”. Per questo motivo molti di noi utilizzano questo metodo di cottura, soprattutto nei momenti di festa.

Lo si fa proprio perché è una pratica semplice, veloce e versatile. Tant’è vero che può essere utilizzata in preparazioni sia dolci che salate. L’unica pecca è che sporca la cucina e a volte procura delle piccole bruciature alle mani. Per ovviare questi piccoli problemi, oggi illustriamo l’infallibile metodo per friggere senza ustionarsi e senza sporcare il piano cottura.

La bottiglia di plastica

Per non farsi male alle dita, basta utilizzare una semplice bottiglia d’acqua in plastica come dispositivo di protezione. Vediamo come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Basta prendere l’oggetto sopra indicato, assicurandosi che sia abbastanza largo per contenere la propria mano. Tagliarlo a metà con l’ausilio di un taglierino e poi forare il tappo.

La dimensione del buco deve essere abbastanza grande per far passare il manico di una schiumarola. In questo modo si potrà tranquillamente tirar su le proprie fritture senza alcun rischio di farsi male.

L’utilizzo del sale grosso

Gli schizzi sono provocati dalla formazione di umidità, ovvero di piccole particelle di acqua. Quest’ultime a contatto con l’olio bollente fanno reazione e cominciano violentemente a sfrigolare.

Per prevenire questa situazione, è dunque sconsigliato l’uso del coperchio. È invece molto intelligente utilizzare materiali che assorbano l’acqua, come ad esempio il sale grosso. Se inserito all’interno della padella prima che si riscaldi può prevenire la fuoriuscita del liquido.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come mettere in atto l’infallibile metodo per friggere senza ustionarsi e senza sporcare il piano cottura. Se poi si desidera scoprire altri fantastici metodi per tenere la casa pulita, consigliamo allora di consultare questo articolo: “Dire definitivamente addio ai soffioni della doccia pieni di calcare con questo semplice trucco”.