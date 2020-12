La Redazione di ProiezionidiBorsa risponde ai Lettori che si chiedono a quanto ammontano gli assegni familiari INPS del 2021. Di recente l’Istituto di Previdenza sociale ha fornito aggiornamenti relativi alle condizioni da rispettare per poter fruire dei sussidi. La circolare n. 157 del 29 dicembre 2020 riporta difatti i requisiti reddituali specifici per ottenere il riconoscimento degli ammortizzatori economici. Solo i contribuenti che appartengono a particolari soglie di reddito possono difatti beneficiare degli assegni a sostengo dei membri familiari. A tal proposito potrebbe tornare utile l’articolo “In arrivo assegni INPS nel 2021 per le famiglie con reddito ISEE basso e figli a carico” Inoltre preme sottolineare che gli importi spettanti a ciascun lavoratore cambiano a seconda della categoria di lavoratori o pensionati che ne hanno diritto.

Prima di indicare a quanto ammontano gli assegni familiari INPS è tuttavia necessario fare una distinzione fra assegni familiari e assegni al nucleo familiare (ANF). Gli aiuti economici che l’INPS eroga si differenziano molto per quel che concerne gli importi a seconda della categoria dei lavoratori che ne beneficerà. Pertanto conviene anzitutto precisare che gli assegni familiari cui ci riferiamo non coincidono con gli assegni al nucleo familiare. Questi ultimi raggiungono unicamente i lavoratori dipendenti, subordinati e autonomi con iscrizione alla gestione separata ed infine i percettori di pensioni che liquida l’INPS.

A quanto ammontano gli assegni familiari INPS del 2021?

Dalla lettura della circolare INPS n. 157/2020 si possono dedurre aggiornamenti sulle somme di denaro che mensilmente raggiungeranno alcuni contribuenti. Nello specifico, gli assegni familiari spettano agli agricoltori, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e a coloro che percepiscono il rateo pensionistico dalle Gestioni speciali.

L’ammontare dell’assegno familiare per i piccoli coltivatori diretti è pari a 1,21 euro al mese da destinare a genitori ed equiparati. Ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri spettano invece per i figli assegni di importo corrispondente a 8,18 euro mensili. Infine i percettori di trattamento previdenziale che le Gestioni separate erogano riceveranno 10,21 euro per coniuge, figli ed equiparati.