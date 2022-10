Qual è il simbolo dell’aria calda nel condizionatore e come si imposta

Con il passaggio dall’autunno all’inverno, le temperature si abbassano. E tra le mura domestiche accendere il riscaldamento è una necessità. Tra chi aziona la caldaia a gas. Per ottenere tepore dai caloriferi. E chi invece ha il camino aperto e lo alimenta a legna.

Ma c’è anche chi, avendo un condizionatore a pompa di calore, si riscalda consumando l’energia elettrica. Vediamo allora come si utilizza correttamente il condizionatore. Proprio nel periodo invernale. Non solo per quel che riguarda la manutenzione periodica. Che è necessaria per mantenere il condizionatore al massimo dell’efficienza energetica. Ma anche su come impostare correttamente le funzioni per il riscaldamento attraverso l’uso del telecomando.

Qual è il simbolo dell’aria calda nel condizionatore e come mantenerlo efficiente

Nel dettaglio, d’estate come d’inverno, nel periodo di maggior utilizzo del condizionatore occorre sempre in via preventiva controllare ed eventualmente pulire i filtri. Nonché verificare che non ci siano perdite di gas refrigerante. Altrimenti il rendimento del condizionatore crollerà.

Fatto questo, quello del sole è la risposta. Su qual è il simbolo dell’aria calda nel condizionatore. Precisamente, il tasto con il simbolo del sole, con la scritta ‘Heat’, è quello da schiacciare per avere tepore in casa grazie al condizionatore nel periodo invernale. Ma a patto che, come sopra accennato, il condizionatore non solo rinfresca, ma anche riscalda grazie al fatto che, con la pompa di calore, può funzionare pure in maniera inversa.

Come riscaldare velocemente gli ambienti domestici dopo l’accensione

Dopo aver acceso il condizionatore, impostato nella modalità ‘Heat’, è possibile all’inizio massimizzare il flusso d’aria calda. Al fine di riscaldare gli ambienti velocemente, utilizzando un’ulteriore funzione. Ovverosia la funzione ‘Fan’ che regola proprio il flusso d’aria, calda d’inverno e fresca d’estate, in uscita dal condizionatore. Dopodiché, a regime, la funzione ‘Fan’, con associato il simbolo di una ventola, si può mettere al minimo anche al fine di contenere i consumi di energia.

Dal sole al fiocco di neve sul telecomando per i condizionatori a pompa di calore

E se il sole è il simbolo del condizionatore per il riscaldamento, per il refrigerio d’estate, invece, il simbolo sul telecomando è quello del fiocco di neve. Con associata la scritta ‘Cool’. Indicante in lingua inglese proprio la funzione relativa al raffreddamento da parte del condizionatore. Il simbolo della goccia, invece, è sul telecomando quello relativo alla deumidificazione. In particolare, la scritta sul simbolo della goccia è ‘Dry’ sul telecomando.

