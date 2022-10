Cosa significa modalità fan sul telecomando del condizionatore

Proprio in questo periodo molte famiglie italiane, al fine di prepararsi per l’inverno, stanno acquistando un condizionatore. Quello a pompa di calore. In modo tale da riscaldare la casa nelle prossime settimane. E poi pure per avere refrigerio nell’estate del 2023.

Pur tuttavia, chi acquista per la prima volta un condizionatore a pompa di calore è chiamato a capire non solo come farlo funzionare correttamente. Ma anche a capire tutte le voci che sono presenti sui tasti del telecomando che, tra l’altro, molto spesso sono in lingua inglese.

Vediamo allora di elencare e di spiegare, a partire dalla cosiddetta modalità fan per il condizionatore, come generare caldo o freddo in casa. Prendendo in tutto e per tutto il controllo ed il possesso del telecomando.

Cosa significa modalità fan sul telecomando quando si accendono i condizionatori

Nel dettaglio, sul telecomando del condizionatore è possibile selezionare le modalità di funzionamento che in genere sono quattro. Precisamente, Heat, Cool, Dry e Fan. Con Heat che è la funzione per riscaldare gli ambienti.

Cool, invece, è la modalità per rinfrescare mentre Dry è la modalità grazie alla quale il condizionatore funziona in tutto e per tutto come un deumidificatore. Invece, cosa significa modalità fan sul telecomando? Con questa modalità si regola il flusso dell’aria.

Si tratta, nello specifico, di una funzione di modulazione del flusso dell’aria che in genere si mette al massimo all’inizio, proprio per rinfrescare o per riscaldare rapidamente, e poi a poco a poco si riduce fino a posizionare la modalità fan al minimo per far funzionare il condizionatore a regime e, tra l’altro, anche su bassi livelli di consumo energetico.

Heat, Cool, Dry e Fan, quindi, sono le principali modalità di funzionamento di un condizionatore anche quando questo è di ultima generazione. La comprensione di queste quattro modalità di funzionamento, e le relative differenze, è chiaramente fondamentale specie per chi non vuole perdere tempo andando a spulciare il libretto delle istruzioni.

Come mantenerli sempre al massimo della loro efficienza

Indipendentemente dalla modalità di funzionamento scelto, il condizionatore tra le mura di casa è un elettrodomestico che deve sempre funzionare al massimo dell’efficienza. Sia per non sprecare energia, sia perché altrimenti tenderà a produrre meno caldo o meno freddo. Di conseguenza, quando arriva la stagione calda e quella fredda, almeno due volte l’anno occorre sempre controllare e pulire i filtri. Ed anche rilevare l’eventuale presenza di perdite per quel che riguarda il gas refrigerante.

